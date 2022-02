LogRocket React plugin

Optional add-on package for logrocket.

The LogRocket React plugin allows you to search for sessions in which the user clicks a specific component in your app:

Guide for React versions

If using React 17

npm i --save logrocket-react@5

If using React 16.10

npm i --save logrocket-react@4

If using React 16.5 - 16.9

npm i --save logrocket-react@3

If using React 16.4

npm i --save logrocket-react@2

If using React <16.4+

npm i --save logrocket-react@1

If using React 0.14.0 or React 15:

npm i --save logrocket-react@^0.0.5

Resources