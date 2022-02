It add useful meta data of code (file-name, function-name line-number, column-number) for log4js-node .

Example

[2014-02-18 12:24:14.238] [INFO] category - test at < anonymous > ( test .js :57 :9)

Installation

npm install log4js-extend

Usage

const log4js = require ( "log4js" ); const log4js_extend = require ( "log4js-extend" ); log4js_extend(log4js, { path : __dirname, format : "at @name (@file:@line:@column)" }); const logger = log4js.getLogger( "category" ); logger.info( "test" );

Options

path

Use relative path from path directory.

default: null

format

Simple log format.

default: "at @name (@file:@line:@column)"

Keywords will replace as below.