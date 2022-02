ʆ Locus

Locus is a debugging module which allows you to execute commands at runtime via a REPL.

Installing

npm install locus --save-dev

Using

require ( 'locus' ); var myVar = 123 ; var myObj = { key : 'value' }; function makeSomething ( ) { var some = 'some value' ; eval (locus); eval ( require ( 'locus' )) return some; } makeSomething();

Use exit command to leave.