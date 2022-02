Get a language by code

var german = require ( 'localized-countries' )( 'de' ) german.get( 'CH' ) var english = require ( 'localized-countries' )( 'en' ) english.get( 'CH' ) var japanese = require ( 'localized-countries' )( 'ja' ) japanese.get( 'CH' )

Get a countries array

var english = require ( 'localized-countries' )( 'en' ) english.array()

Get a countries map

var english = require ( 'localized-countries' )( 'en' ) english.object()

In the browser

You probably don't want to load all languages. So I suggest you to load specific files.

var englishCountries = require ( 'localized-countries' )( require ( 'localized-countries/data/en.json' )) englishCountries.get( 'US' )

License