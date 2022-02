A loader for localize-router that loads config using Http

This package is built for angular version >=4.3. If you are still using old Angular please use localize-router-http-loader version <1.0.0

Installation

npm install --save localize-router-http-loader

Usage

In order to load localize-router config via http, you must initialize LocalizeRouterModule with LocalizeRouterHttpLoader:

export function HttpLoaderFactory ( translate: TranslateService, location: Location, settings: LocalizeRouterSettings, http: HttpClient ) { return new LocalizeRouterHttpLoader(translate, location, settings, http); } LocalizeRouterModule.forRoot(routes, { parser: { provide: LocalizeParser, useFactory: HttpLoaderFactory, deps: [TranslateService, Location, LocalizeRouterSettings, HttpClient] } })

Parameters

LocalizeRouterHttpLoader has one optional parameter path which points to json config file. Default value is assets/locales.json .

export function HttpLoaderFactory ( translate: TranslateService, location: Location, settings: LocalizeRouterSettings, http: HttpClient ) { return new LocalizeRouterHttpLoader(translate, location, settings, http, 'my/custom/url/to/file.json' ); }

Config file

JSON config file has following structure:

{ "locales" : [ "en" , "de" , ...], "prefix" : "MY_PREFIX" }

interface ILocalizeRouterParserConfig { locales: Array < string >; prefix?: string ; }

Prefix field is not mandatory and default value is empty string.

License

Licensed under MIT