Locale Codes

Language codes & country codes

Installation

Module available through the npm registry. It can be installed using the npm or yarn command line tool.

yarn add locale-codes npm install locale-codes --save

Examples

JavaScript

const locale = require ( 'locale-codes' ) locale.all locale.getByTag( 'pt-br' ).name locale.where( 'tag' , 'pt-br' ).name

TypeScript

import * as locale from 'locale-codes' import {ILocale} from '.' locale.all const localeSelect: ILocale = locale.all[ 0 ] locale.getByTag( 'pt-br' ).name locale.where( 'tag' , 'pt-br' ).name

Documentation

API

All languages

Get information

name - Language name (String)

- Language name (String) name - Language name local (String || Null)

- Language name local (String || Null) location - Location country (String || Null)

- Location country (String || Null) tag - LCID tag (String)

- LCID tag (String) lcid - LCID id (Number)

- LCID id (Number) iso639-2 - ISO 639-2 id (String)

- ISO 639-2 id (String) iso639-1 - ISO 639-1 id (String || Null)

Shortcuts

getByName(text) = where('name', text)

= getByNameLocal(text) = where('local', text)

= getByLocation (text) = where('location', text)

(text) = getByTag(text) = where('tag', text)

= getByLCID(lcid) = where('lcid', id)

= getByISO6392(text) = where('iso639-2', text)

= getByISO6391(text) = where('iso639-1', text)

Locale List

Name Local Location Tag LCID ISO 639-2 ID ISO 639-1 ID Afar Afaraf null aa 4096 aar aa Afar Afaraf Djibouti aa-DJ 4096 aar aa Afar Afaraf Eritrea aa-ER 4096 aar aa Afar Afaraf Ethiopia aa-ET 4096 aar aa Afrikaans Afrikaans null af 54 afr af Afrikaans Afrikaans Namibia af-NA 4096 afr af Afrikaans Afrikaans South Africa af-ZA 1078 afr af Aghem null null agq 4096 null null Aghem null Cameroon agq-CM 4096 null null Akan Akan null ak 4096 aka ak Akan Akan Ghana ak-GH 4096 aka ak Albanian null null sq 28 alb/sqi sq Albanian null Albania sq-AL 1052 alb/sqi sq Albanian null North Macedonia sq-MK 4096 alb/sqi sq Alsatian null null gsw 132 gsw null Alsatian null France gsw-FR 1156 gsw null Alsatian null Liechtenstein gsw-LI 4096 gsw null Alsatian null Switzerland gsw-CH 4096 gsw null Amharic አማርኛ null am 94 amh am Amharic አማርኛ Ethiopia am-ET 1118 amh am Arabic العربية null ar 1 ara ar Arabic العربية Algeria ar-DZ 5121 ara ar Arabic العربية Bahrain ar-BH 15361 ara ar Arabic العربية Chad ar-TD 4096 ara ar Arabic العربية Comoros ar-KM 4096 ara ar Arabic العربية Djibouti ar-DJ 4096 ara ar Arabic العربية Egypt ar-EG 3073 ara ar Arabic العربية Eritrea ar-ER 4096 ara ar Arabic العربية Iraq ar-IQ 2049 ara ar Arabic العربية Israel ar-IL 4096 ara ar Arabic العربية Jordan ar-JO 11265 ara ar Arabic العربية Kuwait ar-KW 13313 ara ar Arabic العربية Lebanon ar-LB 12289 ara ar Arabic العربية Libya ar-LY 4097 ara ar Arabic العربية Mauritania ar-MR 4096 ara ar Arabic العربية Morocco ar-MA 6145 ara ar Arabic العربية Oman ar-OM 8193 ara ar Arabic العربية Palestinian Authority ar-PS 4096 ara ar Arabic العربية Qatar ar-QA 16385 ara ar Arabic العربية Saudi Arabia ar-SA 1025 ara ar Arabic العربية Somalia ar-SO 4096 ara ar Arabic العربية South Sudan ar-SS 4096 ara ar Arabic العربية Sudan ar-SD 4096 ara ar Arabic العربية Syria ar-SY 10241 ara ar Arabic العربية Tunisia ar-TN 7169 ara ar Arabic العربية U.A.E. ar-AE 14337 ara ar Arabic العربية World ar-001 4096 ara ar Arabic العربية Yemen ar-YE 9217 ara ar Armenian null null hy 43 arm/hye hy Armenian null Armenia hy-AM 1067 arm/hye hy Assamese অসমীয়া null as 77 asm as Assamese অসমীয়া India as-IN 1101 asm as Asturian null null ast 4096 ast null Asturian null Spain ast-ES 4096 ast null Asu null null asa 4096 null null Asu null Tanzania asa-TZ 4096 null null Azerbaijani (Cyrillic) null null az-Cyrl 29740 null null Azerbaijani (Cyrillic) null Azerbaijan az-Cyrl-AZ 2092 null null Azerbaijani (Latin) null null az 44 null null Azerbaijani (Latin) null null az-Latn 30764 null null Azerbaijani (Latin) null Azerbaijan az-Latn-AZ 1068 null null Bafia null null ksf 4096 null null Bafia null Cameroon ksf-CM 4096 null null Bamanankan null null bm 4096 null null Bamanankan (Latin) null Mali bm-Latn-ML 4096 null null Bangla null null bn 69 null null Bangla null Bangladesh bn-BD 2117 null null Bangla null India bn-IN 1093 null null Basaa null null bas 4096 null null Basaa null Cameroon bas-CM 4096 null null Bashkir Башҡортса null ba 109 bak ba Bashkir Башҡортса Russia ba-RU 1133 bak ba Basque null null eu 45 baq/eus eu Basque null Spain eu-ES 1069 baq/eus eu Belarusian Беларуская null be 35 bel be Belarusian Беларуская Belarus be-BY 1059 bel be Bemba null null bem 4096 bem null Bemba null Zambia bem-ZM 4096 bem null Bena null null bez 4096 null null Bena null Tanzania bez-TZ 4096 null null Blin null null byn 4096 byn null Blin null Eritrea byn-ER 4096 byn null Bodo null null brx 4096 null null Bodo null India brx-IN 4096 null null Bosnian (Cyrillic) null null bs-Cyrl 25626 null null Bosnian (Cyrillic) null Bosnia and Herzegovina bs-Cyrl-BA 8218 null null Bosnian (Latin) null null bs-Latn 26650 null null Bosnian (Latin) null null bs 30746 null null Bosnian (Latin) null Bosnia and Herzegovina bs-Latn-BA 5146 null null Breton Brezhoneg null br 126 bre br Breton Brezhoneg France br-FR 1150 bre br Bulgarian Български null bg 2 bul bg Bulgarian Български Bulgaria bg-BG 1026 bul bg Burmese null null my 85 bur/mya my Burmese null Myanmar my-MM 1109 bur/mya my Catalan Català null ca 3 cat ca Catalan Català Andorra ca-AD 4096 cat ca Catalan Català France ca-FR 4096 cat ca Catalan Català Italy ca-IT 4096 cat ca Catalan Català Spain ca-ES 1027 cat ca Cebuano null null ceb 4096 ceb null Cebuan (Latin) null null ceb-Latn 4096 null null Cebuan (Latin) null Philippines ceb-Latn-PH 4096 null null Central Atlas Tamazight (Latin) null Morocco tzm-Latn- 4096 null null Central Kurdish null null ku 146 null null Central Kurdish null null ku-Arab 31890 null null Central Kurdish null Iraq ku-Arab-IQ 1170 null null Chakma null null ccp 4096 null null Chakma null Chakma ccp-Cakm 4096 null null Chakma null India ccp-Cakm- 4096 null null Chechen Нохчийн Russia cd-RU 4096 che ce Cherokee null null chr 92 chr null Cherokee null null chr-Cher 31836 chr null Cherokee null United States chr-Cher-US 1116 chr null Chiga null null cgg 4096 null null Chiga null Uganda cgg-UG 4096 null null Chinese (Simplified) null null zh-Hans 4 null null Chinese (Simplified) null null zh 30724 null null Chinese (Simplified) null People's Republic of China zh-CN 2052 null null Chinese (Simplified) null Singapore zh-SG 4100 null null Chinese (Traditional) null null zh-Hant 31748 null null Chinese (Traditional) null Hong Kong S.A.R. zh-HK 3076 null null Chinese (Traditional) null Macao S.A.R. zh-MO 5124 null null Chinese (Traditional) null Taiwan zh-TW 1028 null null Church Slavic Словѣ́ньскъ Russia cu-RU 4096 chu cu Congo Swahili null null swc 4096 null null Congo Swahili null Congo DRC swc-CD 4096 null null Cornish Kernewek null kw 4096 cor kw Cornish Kernewek United Kingdom kw-GB 4096 cor kw Corsican Corsu null co 131 cos co Corsican Corsu France co-FR 1155 cos co Croatian Hrvatski null hr, 26 hrv hr Croatian Hrvatski Croatia hr-HR 1050 hrv hr Croatian (Latin) null Bosnia and Herzegovina hr-BA 4122 null null Czech null null cs 5 cze/ces cs Czech null Czech Republic cs-CZ 1029 cze/ces cs Danish Dansk null da 6 dan da Danish Dansk Denmark da-DK 1030 dan da Danish Dansk Greenland da-GL 4096 dan da Dari null null prs 140 null null Dari null Afghanistan prs-AF 1164 null null Divehi Divehi null dv 101 div dv Divehi Divehi Maldives dv-MV 1125 div dv Duala null null dua 4096 dua null Duala null Cameroon dua-CM 4096 dua null Dutch null null nl 19 dut/nld nl Dutch null Aruba nl-AW 4096 dut/nld nl Dutch null Belgium nl-BE 2067 dut/nld nl Dutch null Bonaire, Sint Eustatius and Saba nl-BQ 4096 dut/nld nl Dutch null Curaçao nl-CW 4096 dut/nld nl Dutch null Netherlands nl-NL 1043 dut/nld nl Dutch null Sint Maarten nl-SX 4096 dut/nld nl Dutch null Suriname nl-SR 4096 dut/nld nl Dzongkha རྫོང་ཁ null dz 4096 dzo dz Dzongkha རྫོང་ཁ Bhutan dz-BT 3153 dzo dz Embu null null ebu 4096 null null Embu null Kenya ebu-KE 4096 null null English English null en 9 eng en English English American Samoa en-AS 4096 eng en English English Anguilla en-AI 4096 eng en English English Antigua and Barbuda en-AG 4096 eng en English English Australia en-AU 3081 eng en English English Austria en-AT 4096 eng en English English Bahamas en-BS 4096 eng en English English Barbados en-BB 4096 eng en English English Belgium en-BE 4096 eng en English English Belize en-BZ 10249 eng en English English Bermuda en-BM 4096 eng en English English Botswana en-BW 4096 eng en English English British Indian Ocean Territory en-IO 4096 eng en English English British Virgin Islands en-VG 4096 eng en English English Burundi en-BI 4096 eng en English English Cameroon en-CM 4096 eng en English English Canada en-CA 4105 eng en English English Caribbean en-029 9225 eng en English English Cayman Islands en-KY 4096 eng en English English Christmas Island en-CX 4096 eng en English English Cocos [Keeling] Islands en-CC 4096 eng en English English Cook Islands en-CK 4096 eng en English English Cyprus en-CY 4096 eng en English English Denmark en-DK 4096 eng en English English Dominica en-DM 4096 eng en English English Eritrea en-ER 4096 eng en English English Europe en-150 4096 eng en English English Falkland Islands en-FK 4096 eng en English English Finland en-FI 4096 eng en English English Fiji en-FJ 4096 eng en English English Gambia en-GM 4096 eng en English English Germany en-DE 4096 eng en English English Ghana en-GH 4096 eng en English English Gibraltar en-GI 4096 eng en English English Grenada en-GD 4096 eng en English English Guam en-GU 4096 eng en English English Guernsey en-GG 4096 eng en English English Guyana en-GY 4096 eng en English English Hong Kong en-HK 15369 eng en English English India en-IN 16393 eng en English English Ireland en-IE 6153 eng en English English Isle of Man en-IM 4096 eng en English English Israel en-IL 4096 eng en English English Jamaica en-JM 8201 eng en English English Jersey en-JE 4096 eng en English English Kenya en-KE 4096 eng en English English Kiribati en-KI 4096 eng en English English Lesotho en-LS 4096 eng en English English Liberia en-LR 4096 eng en English English Macao SAR en-MO 4096 eng en English English Madagascar en-MG 4096 eng en English English Malawi en-MW 4096 eng en English English Malaysia en-MY 17417 eng en English English Malta en-MT 4096 eng en English English Marshall Islands en-MH 4096 eng en English English Mauritius en-MU 4096 eng en English English Micronesia en-FM 4096 eng en English English Montserrat en-MS 4096 eng en English English Namibia en-NA 4096 eng en English English Nauru en-NR 4096 eng en English English Netherlands en-NL 4096 eng en English English New Zealand en-NZ 5129 eng en English English Nigeria en-NG 4096 eng en English English Niue en-NU 4096 eng en English English Norfolk Island en-NF 4096 eng en English English Northern Mariana Islands en-MP 4096 eng en English English Pakistan en-PK 4096 eng en English English Palau en-PW 4096 eng en English English Papua New Guinea en-PG 4096 eng en English English Pitcairn Islands en-PN 4096 eng en English English Puerto Rico en-PR 4096 eng en English English Republic of the Philippines en-PH 13321 eng en English English Rwanda en-RW 4096 eng en English English Saint Kitts and Nevis en-KN 4096 eng en English English Saint Lucia en-LC 4096 eng en English English Saint Vincent and the Grenadines en-VC 4096 eng en English English Samoa en-WS 4096 eng en English English Seychelles en-SC 4096 eng en English English Sierra Leone en-SL 4096 eng en English English Singapore en-SG 18441 eng en English English Sint Maarten en-SX 4096 eng en English English Slovenia en-SI 4096 eng en English English Solomon Islands en-SB 4096 eng en English English South Africa en-ZA 7177 eng en English English South Sudan en-SS 4096 eng en English English St Helena, Ascension, Tristan da Cunha en-SH 4096 eng en English English Sudan en-SD 4096 eng en English English Swaziland en-SZ 4096 eng en English English Sweden en-SE 4096 eng en English English Switzerland en-CH 4096 eng en English English Tanzania en-TZ 4096 eng en English English Tokelau en-TK 4096 eng en English English Tonga en-TO 4096 eng en English English Trinidad and Tobago en-TT 11273 eng en English English Turks and Caicos Islands en-TC 4096 eng en English English Tuvalu en-TV 4096 eng en English English Uganda en-UG 4096 eng en English English United Arab Emirates en-AE 19465 eng en English English United Kingdom en-GB 2057 eng en English English United States en-US 1033 eng en English English US Minor Outlying Islands en-UM 4096 eng en English English US Virgin Islands en-VI 4096 eng en English English Vanuatu en-VU 4096 eng en English English World en-001 4096 eng en English English Zambia en-ZM 4096 eng en English English Zimbabwe en-ZW 12297 eng en Esperanto Esperanto null eo 4096 epo eo Esperanto Esperanto World eo-001 4096 epo eo Estonian Eesti null et 37 est et Estonian Eesti Estonia et-EE 1061 est et Ewe Eʋegbe null ee 4096 ewe ee Ewe Eʋegbe Ghana ee-GH 4096 ewe ee Ewe Eʋegbe Togo ee-TG 4096 ewe ee Ewondo null null ewo 4096 ewo null Ewondo null Cameroon ewo-CM 4096 ewo null Faroese Føroyskt null fo 56 fao fo Faroese Føroyskt Denmark fo-DK 4096 fao fo Faroese Føroyskt Faroe Islands fo-FO 1080 fao fo Filipino null null fil 100 fil null Filipino null Philippines fil-PH 1124 fil null Finnish Suomi null fi 11 fin fi Finnish Suomi Finland fi-FI 1035 fin fi French null null fr 12 fre/fra fr French null Algeria fr-DZ 4096 fre/fra fr French null Belgium fr-BE 2060 fre/fra fr French null Benin fr-BJ 4096 fre/fra fr French null Burkina Faso fr-BF 4096 fre/fra fr French null Burundi fr-BI 4096 fre/fra fr French null Cameroon fr-CM 11276 fre/fra fr French null Canada fr-CA 3084 fre/fra fr French null Central African Republic fr-CF 4096 fre/fra fr French null Chad fr-TD 4096 fre/fra fr French null Comoros fr-KM 4096 fre/fra fr French null Congo fr-CG 4096 fre/fra fr French null Congo, DRC fr-CD 9228 fre/fra fr French null Côte d'Ivoire fr-CI 12300 fre/fra fr French null Djibouti fr-DJ 4096 fre/fra fr French null Equatorial Guinea fr-GQ 4096 fre/fra fr French null France fr-FR 1036 fre/fra fr French null French Guiana fr-GF 4096 fre/fra fr French null French Polynesia fr-PF 4096 fre/fra fr French null Gabon fr-GA 4096 fre/fra fr French null Guadeloupe fr-GP 4096 fre/fra fr French null Guinea fr-GN 4096 fre/fra fr French null Haiti fr-HT 15372 fre/fra fr French null Luxembourg fr-LU 5132 fre/fra fr French null Madagascar fr-MG 4096 fre/fra fr French null Mali fr-ML 13324 fre/fra fr French null Martinique fr-MQ 4096 fre/fra fr French null Mauritania fr-MR 4096 fre/fra fr French null Mauritius fr-MU 4096 fre/fra fr French null Mayotte fr-YT 4096 fre/fra fr French null Morocco fr-MA 14348 fre/fra fr French null New Caledonia fr-NC 4096 fre/fra fr French null Niger fr-NE 4096 fre/fra fr French null Principality of Monaco fr-MC 6156 fre/fra fr French null Reunion fr-RE 8204 fre/fra fr French null Rwanda fr-RW 4096 fre/fra fr French null Saint Barthélemy fr-BL 4096 fre/fra fr French null Saint Martin fr-MF 4096 fre/fra fr French null Saint Pierre and Miquelon fr-PM 4096 fre/fra fr French null Senegal fr-SN 10252 fre/fra fr French null Seychelles fr-SC 4096 fre/fra fr French null Switzerland fr-CH 4108 fre/fra fr French null Syria fr-SY 4096 fre/fra fr French null Togo fr-TG 4096 fre/fra fr French null Tunisia fr-TN 4096 fre/fra fr French null Vanuatu fr-VU 4096 fre/fra fr French null Wallis and Futuna fr-WF 4096 fre/fra fr Frisian null null fy 98 null null Frisian null Netherlands fy-NL 1122 null null Friulian null null fur 4096 fur null Friulian null Italy fur-IT 4096 fur null Fulah Fulfulde null ff 103 ful ff Fulah (Latin) null null ff-Latn 31847 null null Fulah (Latin) null Burkina Faso ff-Latn-BF 4096 null null Fulah Fulfulde Cameroon ff-CM 4096 ful ff Fulah (Latin) null Cameroon ff-Latn-CM 4096 null null Fulah (Latin) null Gambia ff-Latn-GM 4096 null null Fulah (Latin) null Ghana ff-Latn-GH 4096 null null Fulah Fulfulde Guinea ff-GN 4096 ful ff Fulah (Latin) null Guinea ff-Latn-GN 4096 null null Fulah (Latin) null Guinea-Bissau ff-Latn-GW 4096 null null Fulah (Latin) null Liberia ff-Latn-LR 4096 null null Fulah Fulfulde Mauritania ff-MR 4096 ful ff Fulah (Latin) null Mauritania ff-Latn-MR 4096 null null Fulah (Latin) null Niger ff-Latn-NE 4096 null null Fulah Fulfulde Nigeria ff-NG 4096 ful ff Fulah (Latin) null Nigeria ff-Latn-NG 4096 null null Fulah Fulfulde Senegal ff-Latn-SN 2151 ful ff Fulah (Latin) null Sierra Leone ff-Latn-SL 4096 null null Galician Galego null gl 86 glg gl Galician Galego Spain gl-ES 1110 glg gl Ganda Luganda null lg 4096 lug lg Ganda Luganda Uganda lg-UG 4096 lug lg Georgian null null ka 55 geo/kat ka Georgian null Georgia ka-GE 1079 geo/kat ka German null null de 7 ger/deu de German null Austria de-AT 3079 ger/deu de German null Belgium de-BE 4096 ger/deu de German null Germany de-DE 1031 ger/deu de German null Italy de-IT 4096 ger/deu de German null Liechtenstein de-LI 5127 ger/deu de German null Luxembourg de-LU 4103 ger/deu de German null Switzerland de-CH 2055 ger/deu de Greek null null el 8 null null Greek null Cyprus el-CY 4096 null null Greek null Greece el-GR 1032 null null Greenlandic Kalaallisut null kl 111 kal kl Greenlandic Kalaallisut Greenland kl-GL 1135 kal kl Guarani Avañe'ẽ null gn 116 grn gn Guarani Avañe'ẽ Paraguay gn-PY 1140 grn gn Gujarati ગુજરાતી null gu 71 guj gu Gujarati ગુજરાતી India gu-IN 1095 guj gu Gusii null null guz 4096 null null Gusii null Kenya guz-KE 4096 null null Hausa (Latin) null null ha 104 null null Hausa (Latin) null null ha-Latn 31848 null null Hausa (Latin) null Ghana ha-Latn-GH 4096 null null Hausa (Latin) null Niger ha-Latn-NE 4096 null null Hausa (Latin) null Nigeria ha-Latn-NG 1128 null null Hawaiian null null haw 117 haw null Hawaiian null United States haw-US 1141 haw null Hebrew עברית null he 13 heb he Hebrew עברית Israel he-IL 1037 heb he Hindi हिन्दी null hi 57 hin hi Hindi हिन्दी India hi-IN 1081 hin hi Hungarian Magyar null hu 14 hun hu Hungarian Magyar Hungary hu-HU 1038 hun hu Icelandic null null is 15 ice/isl is Icelandic null Iceland is-IS 1039 ice/isl is Igbo Igbo null ig 112 ibo ig Igbo Igbo Nigeria ig-NG 1136 ibo ig Indonesian Bahasa Indonesia null id 33 ind id Indonesian Bahasa Indonesia Indonesia id-ID 1057 ind id Interlingua null null ia 4096 null null Interlingua null France ia-FR 4096 null null Interlingua null World ia-001 4096 null null Inuktitut (Latin) null null iu 93 null null Inuktitut (Latin) null null iu-Latn 31837 null null Inuktitut (Latin) null Canada iu-Latn-CA 2141 null null Inuktitut (Syllabics) null null iu-Cans 30813 null null Inuktitut (Syllabics) null Canada iu-Cans-CA 1117 null null Irish Gaeilge null ga 60 gle ga Irish Gaeilge Ireland ga-IE 2108 gle ga Italian Italiano null it 16 ita it Italian Italiano Italy it-IT 1040 ita it Italian Italiano San Marino it-SM 4096 ita it Italian Italiano Switzerland it-CH 2064 ita it Italian Italiano Vatican City it-VA 4096 ita it Japanese 日本語 null ja 17 jpn ja Japanese 日本語 Japan ja-JP 1041 jpn ja Javanese Basa Jawa null jv 4096 jav jv Javanese Basa Jawa Latin jv-Latn 4096 jav jv Javanese Basa Jawa Latin, Indonesia jv-Latn-ID 4096 jav jv Jola-Fonyi null null dyo 4096 null null Jola-Fonyi null Senegal dyo-SN 4096 null null Kabuverdianu null null kea 4096 null null Kabuverdianu null Cabo Verde kea-CV 4096 null null Kabyle null null kab 4096 kab null Kabyle null Algeria kab-DZ 4096 kab null Kako null null kkj 4096 null null Kako null Cameroon kkj-CM 4096 null null Kalenjin null null kln 4096 null null Kalenjin null Kenya kln-KE 4096 null null Kamba null null kam 4096 kam null Kamba null Kenya kam-KE 4096 kam null Kannada ಕನ್ನಡ null kn 75 kan kn Kannada ಕನ್ನಡ India kn-IN 1099 kan kn Kashmiri كشميري null ks 96 kas ks Kashmiri كشميري Perso-Arabic ks-Arab 1120 kas ks Kashmiri كشميري Perso-Arabic ks-Arab-IN 4096 kas ks Kazakh Қазақша null kk 63 kaz kk Kazakh Қазақша Kazakhstan kk-KZ 1087 kaz kk Khmer null null km 83 null null Khmer null Cambodia km-KH 1107 null null K'iche null null quc 134 null null K'iche null Guatemala quc-Latn-GT 1158 null null Kikuyu Gĩkũyũ null ki 4096 kik ki Kikuyu Gĩkũyũ Kenya ki-KE 4096 kik ki Kinyarwanda Kinyarwanda null rw 135 kin rw Kinyarwanda Kinyarwanda Rwanda rw-RW 1159 kin rw Kiswahili null null sw 65 null null Kiswahili null Kenya sw-KE 1089 null null Kiswahili null Tanzania sw-TZ 4096 null null Kiswahili null Uganda sw-UG 4096 null null Konkani null null kok 87 kok null Konkani null India kok-IN 1111 kok null Korean 한국어 null ko 18 kor ko Korean 한국어 Korea ko-KR 1042 kor ko Korean 한국어 North Korea ko-KP 4096 kor ko Koyra Chiini null null khq 4096 null null Koyra Chiini null Mali khq-ML 4096 null null Koyraboro Senni null null ses 4096 null null Koyraboro Senni null Mali ses-ML 4096 null null Kwasio null null nmg 4096 null null Kwasio null Cameroon nmg-CM 4096 null null Kyrgyz Кыргызча null ky 64 kir ky Kyrgyz Кыргызча Kyrgyzstan ky-KG 1088 kir ky Kurdish Kurdî Perso-Arabic, Iran ku-Arab-IR 4096 kur ku Lakota null null lkt 4096 null null Lakota null United States lkt-US 4096 null null Langi null null lag 4096 null null Langi null Tanzania lag-TZ 4096 null null Lao ພາສາລາວ null lo 84 lao lo Lao ພາສາລາວ Lao P.D.R. lo-LA 1108 lao lo Latvian Latviešu null lv 38 lav lv Latvian Latviešu Latvia lv-LV 1062 lav lv Lingala Lingála null ln 4096 lin ln Lingala Lingála Angola ln-AO 4096 lin ln Lingala Lingála Central African Republic ln-CF 4096 lin ln Lingala Lingála Congo ln-CG 4096 lin ln Lingala Lingála Congo DRC ln-CD 4096 lin ln Lithuanian Lietuvių null lt 39 lit lt Lithuanian Lietuvių Lithuania lt-LT 1063 lit lt Low German null null nds 4096 nds null Low German null Germany nds-DE 4096 nds null Low German null Netherlands nds-NL 4096 nds null Lower Sorbian null null dsb 31790 dsb null Lower Sorbian null Germany dsb-DE 2094 dsb null Luba-Katanga Tshiluba null lu 4096 lub lu Luba-Katanga Tshiluba Congo DRC lu-CD 4096 lub lu Luo null null luo 4096 null null Luo null Kenya luo-KE 4096 null null Luxembourgish Lëtzebuergesch null lb 110 ltz lb Luxembourgish Lëtzebuergesch Luxembourg lb-LU 1134 ltz lb Luyia null null luy 4096 null null Luyia null Kenya luy-KE 4096 null null Macedonian null null mk 47 mac/mkd mk Macedonian null North Macedonia mk-MK 1071 mac/mkd mk Machame null null jmc 4096 null null Machame null Tanzania jmc-TZ 4096 null null Makhuwa-Meetto null null mgh 4096 null null Makhuwa-Meetto null Mozambique mgh-MZ 4096 null null Makonde null null kde 4096 null null Makonde null Tanzania kde-TZ 4096 null null Malagasy Malagasy null mg 4096 mlg mg Malagasy Malagasy Madagascar mg-MG 4096 mlg mg Malay null null ms 62 may/msa ms Malay null Brunei Darussalam ms-BN 2110 may/msa ms Malay null Malaysia ms-MY 1086 may/msa ms Malayalam മലയാളം null ml 76 mal ml Malayalam മലയാളം India ml-IN 1100 mal ml Maltese Malti null mt 58 mlt mt Maltese Malti Malta mt-MT 1082 mlt mt Manx Gaelg null gv 4096 glv gv Manx Gaelg Isle of Man gv-IM 4096 glv gv Maori null null mi 129 mao/mri mi Maori null New Zealand mi-NZ 1153 mao/mri mi Mapudungun null null arn 122 arn null Mapudungun null Chile arn-CL 1146 arn null Marathi मराठी null mr 78 mar mr Marathi मराठी India mr-IN 1102 mar mr Masai null null mas 4096 mas null Masai null Kenya mas-KE 4096 mas null Masai null Tanzania mas-TZ 4096 mas null Mazanderani null Iran mzn-IR 4096 null null Meru null null mer 4096 null null Meru null Kenya mer-KE 4096 null null Meta' null null mgo 4096 null null Meta' null Cameroon mgo-CM 4096 null null Mohawk null null moh 124 moh null Mohawk null Canada moh-CA 1148 moh null Mongolian (Cyrillic) null null mn 80 null null Mongolian (Cyrillic) null null mn-Cyrl 30800 null null Mongolian (Cyrillic) null Mongolia mn-MN 1104 null null Mongolian (Traditional Mongolian) null null mn-Mong 31824 null null Mongolian (Traditional Mongolian) null People's Republic of China mn-Mong-CN 2128 null null Mongolian (Traditional Mongolian) null Mongolia mn-Mong-MN 3152 null null Morisyen null null mfe 4096 null null Morisyen null Mauritius mfe-MU 4096 null null Mundang null null mua 4096 null null Mundang null Cameroon mua-CM 4096 null null N'ko null null nqo 4096 nqo null N'ko null Guinea nqo-GN 4096 nqo null Nama null null naq 4096 null null Nama null Namibia naq-NA 4096 null null Nepali नेपाली null ne 97 nep ne Nepali नेपाली India ne-IN 2145 nep ne Nepali नेपाली Nepal ne-NP 1121 nep ne Ngiemboon null null nnh 4096 null null Ngiemboon null Cameroon nnh-CM 4096 null null Ngomba null null jgo 4096 null null Ngomba null Cameroon jgo-CM 4096 null null Northern Luri null Iraq lrc-IQ 4096 null null Northern Luri null Iran lrc-IR 4096 null null North Ndebele isiNdebele null nd 4096 nde nd North Ndebele isiNdebele Zimbabwe nd-ZW 4096 nde nd Norwegian (Bokmal) null null no 20 null null Norwegian (Bokmal) null null nb 31764 null null Norwegian (Bokmal) null Norway nb-NO 1044 null null Norwegian (Nynorsk) null null nn 30740 null null Norwegian (Nynorsk) null Norway nn-NO 2068 null null Norwegian Bokmål Norsk (Bokmål) Svalbard and Jan Mayen nb-SJ 4096 nob nb Nuer null null nus 4096 null null Nuer null Sudan nus-SD 4096 null null Nuer null South Sudan nus-SS 4096 null null Nyankole null null nyn 4096 nyn null Nyankole null Uganda nyn-UG 4096 nyn null Occitan null null oc 130 null null Occitan null France oc-FR 1154 null null Odia null null or 72 null null Odia null India or-IN 1096 null null Oromo Afaan Oromoo null om 114 orm om Oromo Afaan Oromoo Ethiopia om-ET 1138 orm om Oromo Afaan Oromoo Kenya om-KE 4096 orm om Ossetian Ирон æвзаг null os 4096 oss os Ossetian Ирон æвзаг Cyrillic, Georgia os-GE 4096 oss os Ossetian Ирон æвзаг Cyrillic, Russia os-RU 4096 oss os Pashto پښتو null ps 99 pus ps Pashto پښتو Afghanistan ps-AF 1123 pus ps Pashto پښتو Pakistan ps-PK 4096 pus ps Persian null null fa 41 per/fas fa Persian null Afghanistan fa-AF 4096 per/fas fa Persian null Iran fa-IR 1065 per/fas fa Polish Polski null pl 21 pol pl Polish Polski Poland pl-PL 1045 pol pl Portuguese Português null pt 22 por pt Portuguese Português Angola pt-AO 4096 por pt Portuguese Português Brazil pt-BR 1046 por pt Portuguese Português Cabo Verde pt-CV 4096 por pt Portuguese Português Equatorial Guinea pt-GQ 4096 por pt Portuguese Português Guinea-Bissau pt-GW 4096 por pt Portuguese Português Luxembourg pt-LU 4096 por pt Portuguese Português Macao SAR pt-MO 4096 por pt Portuguese Português Mozambique pt-MZ 4096 por pt Portuguese Português Portugal pt-PT 2070 por pt Portuguese Português São Tomé and Príncipe pt-ST 4096 por pt Portuguese Português Switzerland pt-CH 4096 por pt Portuguese Português Timor-Leste pt-TL 4096 por pt Prussian null null prg-001 4096 null null Pseudo Language null Pseudo locale for east Asian/complex script localization testing qps-ploca 1534 null null Pseudo Language null Pseudo locale used for localization testing qps-ploc 1281 null null Pseudo Language null Pseudo locale used for localization testing of mirrored locales qps-plocm 2559 null null Punjabi ਪੰਜਾਬੀ null pa 70 pan pa Punjabi ਪੰਜਾਬੀ null pa-Arab 31814 pan pa Punjabi ਪੰਜਾਬੀ India pa-IN 1094 pan pa Punjabi ਪੰਜਾਬੀ Islamic Republic of Pakistan pa-Arab-PK 2118 pan pa Quechua Runa Simi null quz 107 que qu Quechua Runa Simi Bolivia quz-BO 1131 que qu Quechua Runa Simi Ecuador quz-EC 2155 que qu Quechua Runa Simi Peru quz-PE 3179 que qu Ripuarian null null ksh 4096 null null Ripuarian null Germany ksh-DE 4096 null null Romanian null null ro 24 rum/ron ro Romanian null Moldova ro-MD 2072 rum/ron ro Romanian null Romania ro-RO 1048 rum/ron ro Romansh Rumantsch null rm 23 roh rm Romansh Rumantsch Switzerland rm-CH 1047 roh rm Rombo null null rof 4096 null null Rombo null Tanzania rof-TZ 4096 null null Rundi Kirundi null rn 4096 run rn Rundi Kirundi Burundi rn-BI 4096 run rn Russian Русский null ru 25 rus ru Russian Русский Belarus ru-BY 4096 rus ru Russian Русский Kazakhstan ru-KZ 4096 rus ru Russian Русский Kyrgyzstan ru-KG 4096 rus ru Russian Русский Moldova ru-MD 2073 rus ru Russian Русский Russia ru-RU 1049 rus ru Russian Русский Ukraine ru-UA 4096 rus ru Rwa null null rwk 4096 null null Rwa null Tanzania rwk-TZ 4096 null null Saho null null ssy 4096 null null Saho null Eritrea ssy-ER 4096 null null Sakha null null sah 133 null null Sakha null Russia sah-RU 1157 null null Samburu null null saq 4096 null null Samburu null Kenya saq-KE 4096 null null Sami (Inari) null null smn 28731 null null Sami (Inari) null Finland smn-FI 9275 null null Sami (Lule) null null smj 31803 null null Sami (Lule) null Norway smj-NO 4155 null null Sami (Lule) null Sweden smj-SE 5179 null null Sami (Northern) null null se 59 null null Sami (Northern) null Finland se-FI 3131 null null Sami (Northern) null Norway se-NO 1083 null null Sami (Northern) null Sweden se-SE 2107 null null Sami (Skolt) null null sms 29755 null null Sami (Skolt) null Finland sms-FI 8251 null null Sami (Southern) null null sma 30779 null null Sami (Southern) null Norway sma-NO 6203 null null Sami (Southern) null Sweden sma-SE 7227 null null Sango Sängö null sg 4096 sag sg Sango Sängö Central African Republic sg-CF 4096 sag sg Sangu null null sbp 4096 null null Sangu null Tanzania sbp-TZ 4096 null null Sanskrit संस्कृतम् null sa 79 san sa Sanskrit संस्कृतम् India sa-IN 1103 san sa Scottish Gaelic Gàidhlig null gd 145 gla gd Scottish Gaelic Gàidhlig United Kingdom gd-GB 1169 gla gd Sena null null seh 4096 null null Sena null Mozambique seh-MZ 4096 null null Serbian (Cyrillic) null null sr-Cyrl 27674 null null Serbian (Cyrillic) null Bosnia and Herzegovina sr-Cyrl-BA 7194 null null Serbian (Cyrillic) null Montenegro sr-Cyrl-ME 12314 null null Serbian (Cyrillic) null Serbia sr-Cyrl-RS 10266 null null Serbian (Cyrillic) null Serbia and Montenegro (Former) sr-Cyrl-CS 3098 null null Serbian (Latin) null null sr-Latn 28698 null null Serbian (Latin) null null sr 31770 null null Serbian (Latin) null Bosnia and Herzegovina sr-Latn-BA 6170 null null Serbian (Latin) null Montenegro sr-Latn-ME 11290 null null Serbian (Latin) null Serbia sr-Latn-RS 9242 null null Serbian (Latin) null Serbia and Montenegro (Former) sr-Latn-CS 2074 null null Sesotho sa Leboa null null nso 108 null null Sesotho sa Leboa null South Africa nso-ZA 1132 null null Setswana null null tn 50 null null Setswana null Botswana tn-BW 2098 null null Setswana null South Africa tn-ZA 1074 null null Shambala null null ksb 4096 null null Shambala null Tanzania ksb-TZ 4096 null null Shona ChiShona null sn 4096 sna sn Shona ChiShona Latin sn-Latn 4096 sna sn Shona ChiShona Zimbabwe sn-Latn-ZW 4096 sna sn Sindhi سنڌي‎ null sd 89 snd sd Sindhi سنڌي‎ null sd-Arab 31833 snd sd Sindhi سنڌي‎ Islamic Republic of Pakistan sd-Arab-PK 2137 snd sd Sinhala සිංහල null si 91 sin si Sinhala සිංහල Sri Lanka si-LK 1115 sin si Slovak null null sk 27 slo/slk sk Slovak null Slovakia sk-SK 1051 slo/slk sk Slovenian Slovenščina null sl 36 slv sl Slovenian Slovenščina Slovenia sl-SI 1060 slv sl Soga null null xog 4096 null null Soga null Uganda xog-UG 4096 null null Somali Soomaaliga null so 119 som so Somali Soomaaliga Djibouti so-DJ 4096 som so Somali Soomaaliga Ethiopia so-ET 4096 som so Somali Soomaaliga Kenya so-KE 4096 som so Somali Soomaaliga Somalia so-SO 1143 som so Sotho null null st 48 null null Sotho null South Africa st-ZA 1072 null null South Ndebele isiNdebele null nr 4096 nbl nr South Ndebele isiNdebele South Africa nr-ZA 4096 nbl nr Southern Sotho null Lesotho st-LS 4096 null null Spanish Español null es 10 spa es Spanish Español Argentina es-AR 11274 spa es Spanish Español Belize es-BZ 4096 spa es Spanish Español Bolivarian Republic of Venezuela es-VE 8202 spa es Spanish Español Bolivia es-BO 16394 spa es Spanish Español Brazil es-BR 4096 spa es Spanish Español Chile es-CL 13322 spa es Spanish Español Colombia es-CO 9226 spa es Spanish Español Costa Rica es-CR 5130 spa es Spanish Español Cuba es-CU 23562 spa es Spanish Español Dominican Republic es-DO 7178 spa es Spanish Español Ecuador es-EC 12298 spa es Spanish Español El Salvador es-SV 17418 spa es Spanish Español Equatorial Guinea es-GQ 4096 spa es Spanish Español Guatemala es-GT 4106 spa es Spanish Español Honduras es-HN 18442 spa es Spanish Español Latin America es-419 22538 spa es Spanish Español Mexico es-MX 2058 spa es Spanish Español Nicaragua es-NI 19466 spa es Spanish Español Panama es-PA 6154 spa es Spanish Español Paraguay es-PY 15370 spa es Spanish Español Peru es-PE 10250 spa es Spanish Español Philippines es-PH 4096 spa es Spanish Español Puerto Rico es-PR 20490 spa es Spanish Español Spain es-ES_tradnl 1034 spa es Spanish Español Spain es-ES 3082 spa es Spanish Español UnitedStates es-US 21514 spa es Spanish Español Uruguay es-UY 14346 spa es Standard Moroccan Tamazight null null zgh 4096 zgh null Standard Moroccan Tamazight null Morocco zgh-Tfng-MA 4096 zgh null Standard Moroccan Tamazight null Tifinagh zgh-Tfng 4096 zgh null Swati SiSwati null ss 4096 ssw ss Swati SiSwati South Africa ss-ZA 4096 ssw ss Swati SiSwati Swaziland ss-SZ 4096 ssw ss Swedish Svenska null sv 29 swe sv Swedish Svenska Åland Islands sv-AX 4096 swe sv Swedish Svenska Finland sv-FI 2077 swe sv Swedish Svenska Sweden sv-SE 1053 swe sv Syriac null null syr 90 syr null Syriac null Syria syr-SY 1114 syr null Tachelhit null null shi 4096 null null Tachelhit null Tifinagh shi-Tfng 4096 null null Tachelhit null Tifinagh, Morocco shi-Tfng-MA 4096 null null Tachelhit (Latin) null null shi-Latn 4096 null null Tachelhit (Latin) null Morocco shi-Latn-MA 4096 null null Taita null null dav 4096 null null Taita null Kenya dav-KE 4096 null null Tajik (Cyrillic) null null tg 40 null null Tajik (Cyrillic) null null tg-Cyrl 31784 null null Tajik (Cyrillic) null Tajikistan tg-Cyrl-TJ 1064 null null Tamazight (Latin) null null tzm 95 null null Tamazight (Latin) null null tzm-Latn 31839 null null Tamazight (Latin) null Algeria tzm-Latn-DZ 2143 null null Tamil தமிழ் null ta 73 tam ta Tamil தமிழ் India ta-IN 1097 tam ta Tamil தமிழ் Malaysia ta-MY 4096 tam ta Tamil தமிழ் Singapore ta-SG 4096 tam ta Tamil தமிழ் Sri Lanka ta-LK 2121 tam ta Tasawaq null null twq 4096 null null Tasawaq null Niger twq-NE 4096 null null Tatar Татарча null tt 68 tat tt Tatar Татарча Russia tt-RU 1092 tat tt Telugu తెలుగు null te 74 tel te Telugu తెలుగు India te-IN 1098 tel te Teso null null teo 4096 null null Teso null Kenya teo-KE 4096 null null Teso null Uganda teo-UG 4096 null null Thai ภาษาไทย null th 30 tha th Thai ภาษาไทย Thailand th-TH 1054 tha th Tibetan null null bo 81 tib/bod bo Tibetan null India bo-IN 4096 tib/bod bo Tibetan null People's Republic of China bo-CN 1105 tib/bod bo Tigre null null tig 4096 tig null Tigre null Eritrea tig-ER 4096 tig null Tigrinya ትግርኛ null ti 115 tir ti Tigrinya ትግርኛ Eritrea ti-ER 2163 tir ti Tigrinya ትግርኛ Ethiopia ti-ET 1139 tir ti Tongan null null to 4096 null null Tongan null Tonga to-TO 4096 null null Tsonga Xitsonga null ts 49 tso ts Tsonga Xitsonga South Africa ts-ZA 1073 tso ts Turkish Türkçe null tr 31 tur tr Turkish Türkçe Cyprus tr-CY 4096 tur tr Turkish Türkçe Turkey tr-TR 1055 tur tr Turkmen Türkmençe null tk 66 tuk tk Turkmen Türkmençe Turkmenistan tk-TM 1090 tuk tk Ukrainian Українська null uk 34 ukr uk Ukrainian Українська Ukraine uk-UA 1058 ukr uk Upper Sorbian null null hsb 46 hsb null Upper Sorbian null Germany hsb-DE 1070 hsb null Urdu اردو null ur 32 urd ur Urdu اردو India ur-IN 2080 urd ur Urdu اردو Islamic Republic of Pakistan ur-PK 1056 urd ur Uyghur ئۇيغۇرچه null ug 128 uig ug Uyghur ئۇيغۇرچه People's Republic of China ug-CN 1152 uig ug Uzbek O‘zbek Perso-Arabic uz-Arab 4096 uzb uz Uzbek O‘zbek Perso-Arabic, Afghanistan uz-Arab-AF 4096 uzb uz Uzbek (Cyrillic) null null uz-Cyrl 30787 null null Uzbek (Cyrillic) null Uzbekistan uz-Cyrl-UZ 2115 null null Uzbek (Latin) null null uz 67 null null Uzbek (Latin) null null uz-Latn 31811 null null Uzbek (Latin) null Uzbekistan uz-Latn-UZ 1091 null null Vai null null vai 4096 vai null Vai null null vai-Vaii 4096 vai null Vai null Liberia vai-Vaii-LR 4096 vai null Vai (Latin) null Liberia vai-Latn-LR 4096 null null Vai (Latin) null null vai-Latn 4096 null null Valencian Català Spain ca-ES- 2051 cat ca Venda Tshivenḓa null ve 51 ven ve

Tests

To run the test suite, first install the dependencies, then run test :

yarn test

Dependencies

iso639-codes: ISO639 Codes for JavaScript Author: Tiago Danin

License: MIT

Version: ^1.0.1

langs: ISO 639-1/2/3 Language codes with English and local names Author: adlawson

License: MIT

Version: ^2.0.0

windows-locale: Windows Language Code Identifier (LCID) for JavaScript Author: Tiago Danin

License: MIT

Version: ^1.1.0

Dev Dependencies

tsd: Check TypeScript type definitions Author: Sam Verschueren

License: MIT

Version: ^0.11.0

xo: JavaScript/TypeScript linter with great defaults Author: Sindre Sorhus

License: MIT

Version: ^0.30.0

Contributors

Pull requests and stars are always welcome. For bugs and feature requests, please create an issue. List of all contributors.

License

MIT © Tiago Danin