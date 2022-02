Simple interface for ISO-639-1 language codes and ISO-3166-1-alpha-2 country codes.

Install

npm install locale-code

Methods

@param code {string}

@return {string}

Lookup language code from locale code

@param code {string}

@return {string}

Lookup language english name by code

@param code {string}

@return {string}

Lookup language native name by code

@param code {string}

@return {boolean}

Check whether the given code is in the list of ISO-639-1

@param codes {array}

@return {array}

Get the array of the language objects by the given codes

@param code {string}

@return {string}

Lookup country code from locale code

@param code {string}

@return {string}

Lookup country name by code

@param code {string}

@return {boolean}

Check whether the given code is in the list of ISO-3166-1-alpha-2

@param code {string}

@return {boolean}

Check whether the given code is in the list of ISO-639-1 and ISO-3166-1-alpha-2

Usage