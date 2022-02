lnfs

Safely force create symlinks

Install

npm install lnfs

Usage

const lnfs = require ( 'lnfs' ); lnfs( 'foo.txt' , 'bar.txt' ).then( () => { console .log( 'Symlink successfully created!' ); });

API

Returns a Promise with the path to the symlink.

src

Type: string

Path to source file.

dest

Type: string

Path to destination.

type

Type: string

Default: file

Can be set to dir , file , or junction and is only available on Windows (ignored on other platforms).

