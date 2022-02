基于 webpack 的构建封装.

特性

基于 webpack 实现

支持通过 webpack.config.js 进行扩展 webpack 的配置项

支持 stage-0, es2015, react 和 less

支持 hash 模式的构建, 并生成映射表 map.json

支持 typescript

安装

$ npm i atool-build --save

使用

$ atool-build [options]

命令行参数

$ atool-build -h Usage: atool-build [options] Options: -h, -- help output usage information -v, --version output the version number -o, --output-path <path> output path -w, --watch [delay] watch file changes and rebuild -- hash build with hash and output map.json --publicPath <publicPath> webpack publicPath --devtool <devtool> sourcemap generate method, default is null --config <path> custom config path, default is webpack.config.js --no-compress build without compress --silent build without notify

配置扩展

如果需要对内置的 webpack 配置进行修改, 可在项目根目录新建 webpack.config.js 进行扩展.

让 webpack.config.js 输出 Function , 比如:

var path = require ( "path" ); module .exports = function ( webpackConfig ) { webpackConfig.output.path = path.join(__dirname, './public' ); return webpackConfig; };

参数:

webpackConfig -- 默认配置, 修改后返回新的配置

详细内容:atool-build 基本使用

FAQ

如何在 webpack.config.js 中引用 webpack ? (新增插件需要)

var webpack = require('atool-build/lib/webpack');

#32

为什么 TypeScript 错误不会显示?

自行添加 fork-ts-checker-webpack-plugin