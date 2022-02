LiveReload server in Node.js

Implementation of the server side of the LiveReload protocol in Node.js; a component of LiveReload.app and some other projects.

Status: beta (expected to work, but not tested in production yet).

Installation

npm install livereload-server

Example

See example/dummy-server.js for a runnable version of this code:

var fs = require( 'fs' ); var Path = require( 'path' ); var LRWebSocketServer = require( 'livereload-server' ); // id, name , version identifies your app; // protocols specifies the versions of subprotocols you support var server = new LRWebSocketServer({ id: "com.example.acme", name : "Acme", version : "1.0", protocols: { monitoring: 7 , saving: 1 } }); server . on ( 'connected' , function ( connection ) { console.log("Client connected (%s)", connection .id); }); server . on ( 'disconnected' , function ( connection ) { console.log("Client disconnected (%s)", connection .id); }); server . on ( 'command' , function ( connection , message) { console.log("Received command %s: %j", message.command, message); }); server . on ( 'error' , function (err, connection ) { console.log("Error (%s): %s", connection .id, err.message); }); server . on ( 'livereload.js' , function (request, response) { console.log("Serving livereload.js."); fs.readFile( Path . join (__dirname, 'res/livereload.js' ), 'utf8' , function (err, data) { if (err) throw err; response.writeHead( 200 , { 'Content-Length' : data.length, 'Content-Type' : 'text/javascript' }); response. end (data); }); }); server . on ( 'httprequest' , function (url, request, response) { response.writeHead( 404 ); response. end () }); server . listen ( function (err) { if (err) { console.error("Listening failed: %s", err.message); return ; } console.log("Listening on port %d.", server .port); });

License

© 2012, Andrey Tarantsov, distributed under the MIT license.