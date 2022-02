The storage of live2d models

Useage

Install all models

use npm install live2d-widget-models PLEASE INSTALL MANUALLY, THIS PACKAGE IS DEPRECATED BECAUSE IT WON'T ADD DEPENDENCIES ON YOUR PRODUCTION ENVIRONMENT.

Install seperated models

use npm install {packagename} The package name is the folder name in packages/ We have:

live2d-widget-model-chitose

live2d-widget-model-epsilon2_1

live2d-widget-model-gf

live2d-widget-model-haru/01 (use npm install --save live2d-widget-model-haru )

(use ) live2d-widget-model-haru/02 (use npm install --save live2d-widget-model-haru )

(use ) live2d-widget-model-haruto

live2d-widget-model-hibiki

live2d-widget-model-hijiki

live2d-widget-model-izumi

live2d-widget-model-koharu

live2d-widget-model-miku

live2d-widget-model-ni-j

live2d-widget-model-nico

live2d-widget-model-nietzsche

live2d-widget-model-nipsilon

live2d-widget-model-nito

live2d-widget-model-shizuku

live2d-widget-model-tororo

live2d-widget-model-tsumiki

live2d-widget-model-unitychan

live2d-widget-model-wanko

live2d-widget-model-z16

