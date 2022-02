Linux Command

当前仓库搜集了 570 多个 Linux 命令,是一个非盈利性的仓库,生成了一个 web 网站方便使用,目前网站没有任何广告,内容包含 Linux 命令手册、详解、学习,内容来自网络和网友的补充,非常值得收藏的 Linux 命令速查手册。

Web | 微信小程序 | Dash | Alfred | KDE/Krunner | Android | Mac/Win/Linux | Chrome Plugin | 命令行工具

Web 版本

Github Web | Gitee Web | Githack | Statically

扫描二维码移动端预览搜索,也可通过二维码下面链接地址打开使用,下面网站是通过 Github Action 自动更新。

⚠️ Gitee Web 存在 违禁违规 内容问题 #283。

预览搜索:https://git.io/linux

你可以随意部署 web 版,这非常简单,只需要克隆 gh-pages 分支代码到你的静态服务就可以了。你也可以将 command 目录中的 Markdown 文件拿去自己生成 HTML。

⚠️ 你们拿过去部署的静态网站,还是希望挂个 GitHub 地址,这样大家共同维护命令文档,让文档更加完善,更加丰富,当然你删除本站所有信息相关信息,其实我也不太在意,默认允许你们随意搞,我不负任何负责。如果您也部署了一份,可以将网址放到下面 :)。

linux.devonline.net , linux.ftqq.com , linux.gaomeluo.com , atoolbox.net , xiaoshanseo.com , 262235.xyz , cmsblogs.cn , loquy.cn , bqrdh.com , buyao.vip , hezhiqiang.gitbook.io

微信小程序版本

微信小程序版本,由 @Matz Yang 提供 #260。

Chrome 插件

可在源码仓库预览效果,Github下载 crx 文件安装 或者开源中国下载 crx 文件安装 也可通过 Chrome Web Store 下载:

Alfred 版本

Alfred 版本下载, 下图是界面效果。

Dash 版本

由 @SHANG殇 提供的 Dash 版本 #91,可配合 alfred 玩耍,下载 linux-command.docset.zip 文件解压,点击安装即可。

命令行工具

目录

Linux命令分类

这里存放Linux 命令大全并不全,你可以通过linux-command来搜索,它是把 command 目录里面搜集的命令,生成了静态HTML并提供预览以及索引搜索。

文件传输

bye、ftp、ftpcount、ftpshut、ftpwho、ncftp、tftp、uucico、uucp、uupick、uuto、scp

备份压缩

ar、bunzip2、bzip2、bzip2recover、compress、cpio、dump、gunzip、gzexe、gzip、lha、restore、tar、unarj、unzip、zip、zipinfo

文件管理

diff、diffstat、file、find、git、gitview、ln、locate、lsattr、mattrib、mc、mcopy、mdel、mdir、mktemp、mmove、mread、mren、mshowfat、mtools、mtoolstest、mv、od、paste、patch、rcp、rhmask、rm、slocate、split、tee、tmpwatch、touch、umask、whereis、which、cat、chattr、chgrp、chmod、chown、cksum、cmp、cp、cut、indent

磁盘管理

cd、df、dirs、du、edquota、eject、lndir、ls、mcd、mdeltree、mdu、mkdir、mlabel、mmd、mmount、mrd、mzip、pwd、quota、quotacheck、quotaoff、quotaon、repquota、rmdir、rmt、stat、tree、umount

磁盘维护

badblocks、cfdisk、dd、e2fsck、ext2ed、fdisk、fsck.ext2、fsck、fsck.minix、fsconf、hdparm、losetup、mbadblocks、mformat、mkbootdisk、mkdosfs、mke2fs、mkfs.ext2、mkfs、mkfs.minix、mkfs.msdos、mkinitrd、mkisofs、mkswap、mpartition、sfdisk、swapoff、swapon、symlinks、sync

系统设置

alias、apmd、aumix、bind、chkconfig、chroot、clock、crontab、declare、depmod、dircolors、dmesg、enable、eval、export、fbset、grpconv、grpunconv、hwclock、insmod、kbdconfig、lilo、liloconfig、lsmod、minfo、mkkickstart、modinfo、modprobe、mouseconfig、ntsysv、passwd、pwconv、pwunconv、rdate、resize、rmmod、rpm、set、setconsole、setenv、setup、sndconfig、SVGAText Mode、timeconfig、ulimit、unalias、unset

系统管理

adduser、chfn、chsh、date、exit、finger、free、fwhois、gitps、groupdel、groupmod、halt、id、kill、last、lastb、login、logname、logout、logrotate、newgrp、nice、procinfo、ps、pstree、reboot、renice、rlogin、rsh、rwho、screen、shutdown、sliplogin、su、sudo、suspend、swatch、tload、top、uname、useradd、userconf、userdel、usermod、vlock、w、who、whoami、whois

文本处理

awk、col、colrm、comm、csplit、ed、egrep、ex、fgrep、fmt、fold、grep、ispell、jed、joe、join、look、mtype、pico、rgrep、sed、sort、spell、tr、uniq、vi、wc

网络通讯

dip、getty、mingetty、ppp-off、smbd(samba daemon)、telnet、uulog、uustat、uux、cu、dnsconf、efax、httpd、ip、ifconfig、mesg、minicom、nc、netconf、netconfig、netstat、ping、pppstats、samba、setserial、shapecfg(shaper configuration)、smbd(samba daemon)、statserial(status ofserial port)、talk、tcpdump、testparm(test parameter)、traceroute、tty(teletypewriter)、uuname、wall(write all)、write、ytalk、arpwatch、apachectl、smbclient(samba client)、pppsetup

设备管理

dumpkeys、loadkeys、MAKEDEV、rdev、setleds

电子邮件与新闻组

archive、ctlinnd、elm、getlist、inncheck、mail、mailconf、mailq、messages、metamail、mutt、nntpget、pine、slrn、X WINDOWS SYSTEM、reconfig、startx(start X Window)、Xconfigurator、XF86Setup、xlsatoms、xlsclients、xlsfonts

其他命令

yes

开发使用

可以通过 npm 安装 linux-command 包,包含所有命令的 markdown 文本,和一个索引文件。

npm install linux-command

var comm = require ( "linux-command" ); console .log( "---->" , comm.ls); var alias = require ( "linux-command/command/alias.md" ); console .log( "---->" , alias);

你也可以通过 CDN 来访问索引数据,和对应的命令详细内容,我将更新内容定期发布版本,提供大家使用,UNPKG 带上版本号,将锁定版本访问,删除版本号请求数据,将会自动重定向最新版本。

命令索引 JSON 数据 https://unpkg.com/linux-command/dist/data.json 对应命令详情(Markdown)数据 https://unpkg.com/linux-command/command/<命令名称>.md

你也可以通过 Github 的 Raw 来,获取最新的内容

命令索引 JSON 数据 https://raw.githubusercontent.com/jaywcjlove/linux-command/master/dist/data.json 对应命令详情(Markdown)数据 https://raw.githubusercontent.com/jaywcjlove/linux-command/master/command/<命令名称>.md

Linux学习资源整理

社区网站

知识相关

软件工具

中国开源镜像站点

游戏玩家发行版

面向游戏玩家的八款最佳 Linux 发行版,本文由开源中国整理,原文在这里。

