LinQ for TypeScript

$ npm i linqts

Usage

import { List } from 'linqts' ; const arr = new List< number >([ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]) .Where( x => x > 3 ) .Select( y => y * 2 ) .ToArray(); const query = people.Join(pets, person => person, pet => pet.Owner, ( person, pet ) => ({ OwnerName: person.Name, Pet: pet.Name }));

If you do not know LinQ or just want to remember what is all about, have a look at the docs.

Tests

$ npm t

Powered by AVA.

