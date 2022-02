Creates a link to the webmail inbox based on email address.

Install

npm install link-to-inbox

Usage

Get the HTML link tag

Without filters

var link = linkToInbox.createLink( 'test@gmail.com' );

With filters

var link = linkToInbox.createLink( 'test@gmail.com' , { subject : 'Confirm your account' });

With custom link text

var link = linkToInbox.createLink( 'test@gmail.com' , { subject : 'Confirm your account' }, 'Open in %s' );

Just get the link

Without filters

var link = linkToInbox.getHref( 'test@gmail.com' );

With filters

var link = linkToInbox.getHref( 'test@gmail.com' , { subject : 'Confirm your account' });

Credits

This JS module is based on the ideas in the following articles: