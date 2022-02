Lin UI, not just an UI component library!

一套基于微信小程序原生语法实现的高质量 UI 组件库

简介

Lin UI 是一套基于 微信小程序原生语法 实现的高质量 UI 组件库。遵循简洁、易用、美观的设计规范。

快速上手

务必勾选 增强编译 、 Es6 转 ES5 以及 使用 npm 模块 选项,参考图片

安装

初始化你的项目为一个 NPM 项目 npm init -y 若项目根目录已包含 package.json 文件,则可跳过该步骤 安装 Lin UI npm i lin-ui 配置微信开发者工具 要正确安装 Lin UI,需将微信开发者工具的如下三个选项全部勾选上,参考图片 使用 npm 模块

增强编译

ES6 转 ES5 设置路径:微信开发者工具右上角 -> 详情 -> 本地设置 构建 NPM 模块 微信开发者工具配置完成以后,还需进行一次 NPM 模块的构建 按钮位置:微信开发者工具顶部 -> 工具 -> 构建 npm

若你本地没有 Node.js 环境,无法使用 NPM 安装,则可以采用源码方式安装 引入

配置微信开发者工具 要正确使用 Lin UI,需将微信开发者工具的 Es6 转 ES5 和 增强编译 选项勾选上 设置路径:微信开发者工具右上角 -> 详情 -> 本地设置

将基础库版本设置到 >=2.8.2 在页面中引入 { "usingComponents" :{ "l-button" : "/miniprogram_npm/lin-ui/button/index" } } 在页面中使用 < l-button type = "default" > 默认按钮 </ l-button > 我们建议你在引入 Lin UI 组件时,都统一命名为 l-{组件名} 格式,遵循此规范将使你的项目代码更加清晰 至此,Lin UI 已成功引入至你的项目中了!

讨论交流

贡献代码

我们的代码基于 develop 分支开发,欢迎提交 Pull Request 进行代码贡献。

在提交 Pull Request 之前,请详细阅读我们的开发规范,否则可能因为 Commit 信息不规范等原因被关闭 Pull Request。

开源协议

MIT © 2020 林间有风