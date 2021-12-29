Lin UI 是一套基于 微信小程序原生语法 实现的高质量 UI 组件库。遵循简洁、易用、美观的设计规范。
务必勾选
增强编译、
Es6 转 ES5以及
使用 npm 模块选项，参考图片
初始化你的项目为一个 NPM 项目
npm init -y
若项目根目录已包含 package.json 文件，则可跳过该步骤
安装 Lin UI
npm i lin-ui
配置微信开发者工具 要正确安装 Lin UI，需将微信开发者工具的如下三个选项全部勾选上，参考图片
使用 npm 模块
增强编译
ES6 转 ES5
设置路径：微信开发者工具右上角 -> 详情 -> 本地设置
构建 NPM 模块 微信开发者工具配置完成以后，还需进行一次 NPM 模块的构建
按钮位置：微信开发者工具顶部 -> 工具 -> 构建 npm
若你本地没有 Node.js 环境，无法使用 NPM 安装，则可以采用源码方式安装
引入
配置微信开发者工具
要正确使用 Lin UI，需将微信开发者工具的
Es6 转 ES5 和
增强编译 选项勾选上
设置路径：微信开发者工具右上角 -> 详情 -> 本地设置
将基础库版本设置到
>=2.8.2
在页面中引入
{
"usingComponents":{
"l-button":"/miniprogram_npm/lin-ui/button/index"
}
}
在页面中使用
<l-button type="default">默认按钮</l-button>
我们建议你在引入 Lin UI 组件时，都统一命名为
l-{组件名}格式，遵循此规范将使你的项目代码更加清晰
至此，Lin UI 已成功引入至你的项目中了！
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