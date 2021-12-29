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lin-ui

by TaleLin
0.9.5 (see all)

🌈 简洁、易用、灵活的微信小程序组件库

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MIT

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DefinitelyTyped

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Lin UI, not just an UI component library!
一套基于微信小程序原生语法实现的高质量 UI 组件库

目录

简介

Lin UI 是一套基于 微信小程序原生语法 实现的高质量 UI 组件库。遵循简洁、易用、美观的设计规范。

快速上手

务必勾选增强编译Es6 转 ES5以及使用 npm 模块选项参考图片

安装

  1. 初始化你的项目为一个 NPM 项目

    npm init -y

    若项目根目录已包含 package.json 文件，则可跳过该步骤

  2. 安装 Lin UI

    npm i lin-ui

  3. 配置微信开发者工具 要正确安装 Lin UI，需将微信开发者工具的如下三个选项全部勾选上参考图片

    • 使用 npm 模块
    • 增强编译
    • ES6 转 ES5

    设置路径：微信开发者工具右上角 -> 详情 -> 本地设置

  4. 构建 NPM 模块 微信开发者工具配置完成以后，还需进行一次 NPM 模块的构建

    按钮位置：微信开发者工具顶部 -> 工具 -> 构建 npm

若你本地没有 Node.js 环境，无法使用 NPM 安装，则可以采用源码方式安装

引入

  1. 配置微信开发者工具

    • 要正确使用 Lin UI，需将微信开发者工具的 Es6 转 ES5增强编译 选项勾选上

      设置路径：微信开发者工具右上角 -> 详情 -> 本地设置

    • 将基础库版本设置到 >=2.8.2

  2. 在页面中引入

    {
  "usingComponents":{
    "l-button":"/miniprogram_npm/lin-ui/button/index"
  }
}

  3. 在页面中使用

     <l-button type="default">默认按钮</l-button>

    我们建议你在引入 Lin UI 组件时，都统一命名为 l-{组件名} 格式，遵循此规范将使你的项目代码更加清晰

    至此，Lin UI 已成功引入至你的项目中了！

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我们的代码基于 develop 分支开发，欢迎提交 Pull Request 进行代码贡献。

在提交 Pull Request 之前，请详细阅读我们的开发规范，否则可能因为 Commit 信息不规范等原因被关闭 Pull Request。

开源协议

MIT © 2020 林间有风

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