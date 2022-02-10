F2，一个专注于移动，开箱即用的可视化解决方案，完美支持 H5 环境同时兼容多种环境（node, 小程序，weex）。完备的图形语法理论，满足你的各种可视化需求。专业的移动设计指引为你带来最佳的移动端图表体验。英文 README

安装

$ npm install @antv/f2

特性

与传统的图表库不同，抛弃了特图特做的封装思路，基于强大的图形语法理论，以数据驱动，通过图形语法的组合灵活构建各类图表，目前可绘制 50+ 图表类型（当然，还可以更多），覆盖各类场景 在提供基础的图表可视化能力外，我们还提供了丰富图表功能组件，满足各种功能需求。

我们在提供最佳实践的同时，还为开发者提供了灵活的扩展机制，包括 Shape、动画以及交互的自定义能力，当然还有图表样式的个性化定制，满足各种个性化的图表要求。

文档

快速开始

< canvas id = "c1" > </ canvas >

import F2 from '@antv/f2' ; const data = [ { year : '1951 年' , sales : 38 }, { year : '1952 年' , sales : 52 }, { year : '1956 年' , sales : 61 }, { year : '1957 年' , sales : 145 }, { year : '1958 年' , sales : 48 }, { year : '1959 年' , sales : 38 }, { year : '1960 年' , sales : 38 }, { year : '1962 年' , sales : 38 }, ]; const chart = new F2.Chart({ id : 'c1' , width : 375 , height : 265 , pixelRatio : window .devicePixelRatio }); chart.source(data); chart.interval().position( 'year*sales' ); chart.render();

更多示例：demos。

手机扫码观看 demos

本地开发

$ npm install $ npm run build $ npm run test -live $ npm run dev $ npm run demos $ npm run bundler

如何贡献

如果您在使用的过程中碰到问题，可以先通过 issues 看看有没有类似的 bug 或者建议。

如需提交代码，请遵从我们的贡献指南。

体验改进计划说明

F2 从 3.1.12（2018-06-20发布）版本开始添加了 F2.track（true） 方法。 目前我们的体验改进计划已经完成，所以从 3.3.4 版本开始该方法将从 F2 中删除。 如果它给你带来麻烦，我们深表歉意。

License

MIT license.