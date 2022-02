Ligar cobrança

Aplicativo disponível para:

Android: Google Play

iOS: versão iOS está em validação

Não tenho responsabilidade sobre o uso da ferramenta e não tenho qualquer ligação com a Total Voice.

Para usar:

Se cadastre no http://totalvoice.com.br (os créditos para ligar não são de graça, mas são baratos). Pegue seu token. Instale o pacote usando: npm install ligar-cobranca -g . use o comando: ligar-cobranca --de=<NUMERO> --para=<NUMERO> --token=<TOKEN> [--tipo=<TIPO>] (tipo opcional).

Parâmetros

Parâmetro Obrigatório Descrição --token ✅ Seu token de acesso do TotalVoice --de ✅ Quem está se defendendo. --para ✅ Número da empresa de cobrança. --tipo ❌ Você poderá usar o argumento --tipo para mudar a fala padrão "Alô? Alô? Alô? Alô? [...]". --mp3 ❌ Você poderá usar o argumento --mp3 para executar um arquivo de som a partir de uma url". --texto ❌ Use o argumento --texto com "", para definir um novo texto a ser convertido em voz. --voz ❌ Combinado com o argumento --texto use para trocar a voz. 0 = Masculina, 1 = Feminina

Default (sem usar o --tipo ) - "Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? [...]".

) - "Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? [...]". 0 : Aleatório

: Aleatório 1 : "Vocês já estão bravos? Não? Então espera ai."

: "Vocês já estão bravos? Não? Então espera ai." 2 : "Alô? Alô? Alô? Oi, está me ouvindo? Então espera ai que já te ligo de novo."

: "Alô? Alô? Alô? Oi, está me ouvindo? Então espera ai que já te ligo de novo." 3 : "Você irá receber ligações infinitamente, até que pare de ligar no meu número"

: "Você irá receber ligações infinitamente, até que pare de ligar no meu número" 4 : "Esse é meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual, a minha vida é fazer, o bem vencer o mal, pelo mundo viajarei tentando encontrar, o pokemon e com o seu poder tudo transformar"

: "Esse é meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual, a minha vida é fazer, o bem vencer o mal, pelo mundo viajarei tentando encontrar, o pokemon e com o seu poder tudo transformar" 5 : "Olá, tudo bem? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vou te ligar repetidamente, igual vocês fazem comigo"

A idéia é criar (ou mesmo alterar os atuais) novos sons para se adaptar melhor em outras situações.

--texto e --voz

Caso nenhuma das falas padrões do argumento --tipo tenha te agradado, você poderá usar o argumento --texto para definir o que será falado, junto com o argumento --voz .

0 (Default): Masculina (br-Ricardo)

(Default): Masculina (br-Ricardo) 1 : Feminina (br-Vitoria)

Exemplo de uso:

ligar-cobranca --de=1199999999 --para=1199999999 --token=134df8d2a0ab3df07c42f088c9a2e5e1 --texto="Olá, essa é uma mensagem de teste usando a voz da Vitoria" --voz=1

Para executar um arquivo mp3, use o argumento --mp3 com uma url direta para o arquivo de som.

Exemplo de uso:

ligar-cobranca --de=1199999999 --para=1199999999 --token=134df8d2a0ab3df07c42f088c9a2e5e1 --mp3=http://8balls.com.br/sejavip2/alo.mp3

Dica de Uso (Windows)

Crie um arquivo npm.bat (exemplo) com a linha ligar-cobranca --de=<NUMERO> --para=<NUMERO> --token=TOKEN e depois crie um segundo .bat com o código:

: loop call npm.bat sleep 60 goto loop pause

Execute o segundo .bat criado e ele irá fazer as ligações em loop.

Dica de Uso (Unix likes)

Crie um arquivo vinganca.sh com o código:

!/usr/bin/bash heuehuuee, o melhor projeto do mundo esse <3 while true do # Acrescente aqui seus dados ligar-cobranca --de=<NUMERO> --para=<NUMERO> --token=TOKEN sleep 60 done

Após isto dê permissão e dentro do diretório rode chmod +x vinganca.sh && ./vinganca.sh . <3

Divirta-se.