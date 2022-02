Library for generating React forms from JSON schema using the fantastic redux-form.

https://limenius.github.io/liform-react/

Installation

npm install liform-react --save

Basic usage

import React from 'react' ; import ReactDOM from 'react-dom' ; import { createStore, combineReducers } from 'redux' ; import { reducer as formReducer } from 'redux-form' ; import { Provider } from 'react-redux' ; import Liform from 'liform-react' ; const reducer = combineReducers({ form : formReducer }) var schema = { "title" : "my form" , "properties" : { "name" : { "type" : "string" , "title" : "Model" , "default" : "Ziummmm" }, "description" : { "type" : "string" , "title" : "Description" , "widget" : "textarea" } }, "required" :[ "name" ]}; const store = ( window .devToolsExtension ? window .devToolsExtension()(createStore) : createStore)(reducer) const showResults = values => { window .alert( `You submitted:



${ JSON .stringify(values, null , 2 )} ` ) } const dest = document .getElementById( 'form-holder' ) ReactDOM.render( < Provider store = {store} > < Liform schema = {schema} onSubmit = {showResults}/ > </ Provider > , dest )

And, provided that you have a <div id="form-holder"> , you should see something like this:

Running the Examples

To run the examples in doc/pages/examples , clone this repository, then run:

npm install webpack cd doc/pages/examples/simple node server.js

Material UI

There is a promising work on a theme for Material UI done by samuelbriole