Installation

npm install license-reporter -g

Usage

Example using https://github.com/chalk/chalk

git clone https://github.com/chalk/chalk.git cd chalk ; npm install license-reporter console ========= APPROVED LICENSES ========== name: ansi-styles , version: 3.2.1 , licenses: MIT License name: escape-string-regexp , version: 1.0.5 , licenses: MIT License name: supports-color , version: 6.0.0 , licenses: MIT License ========= APPROVED LICENSES ========== <?xml version='1.0'?> <licenseSummary> <project>chalk</project> <version>2.4.1</version> <license>MIT</license> <dependencies> <dependency> <packageName>ansi-styles</packageName> <version>3.2.1</version> <licenses> <license> <name>MIT License</name> <url>http://www.opensource.org/licenses/MIT</url> </license> </licenses> </dependency> <dependency> <packageName>escape-string-regexp</packageName> <version>1.0.5</version> <licenses> <license> <name>MIT License</name> <url>http://www.opensource.org/licenses/MIT</url> </license> </licenses> </dependency> <dependency> <packageName>supports-color</packageName> <version>6.0.0</version> <licenses> <license> <name>MIT License</name> <url>http://www.opensource.org/licenses/MIT</url> </license> </licenses> </dependency> </dependencies> </licenseSummary>

More commands

license-reporter -- help Usage: license-reporter < command > [options] Commands: license-reporter console Shows license information on standard output. license-reporter merge Merge license XML files. license-reporter report Creates a HTML report. license-reporter save Saves license information to a file. Options: -- help Show help [boolean] --version Show version number [boolean] --cwd Change the current working directory

Save

~/Desktop$ mkdir foo ~/Desktop$ cd foo ~/Desktop/foo$ npm init -y ~/Desktop/foo$ npm install express -S ~/Desktop/foo$ license-reporter save --xml license1.xml ========= APPROVED LICENSES ========== name: express , version: 4.16.4 , licenses: MIT License ========= APPROVED LICENSES ========== ~/Desktop/foo$ cat licenses/license1.xml < licenseSummary > < project > foo </ project > < version > 1.0.0 </ version > < license > ISC </ license > < dependencies > < dependency > < packageName > express </ packageName > < version > 4.16.4 </ version > < licenses > < license > < name > MIT License </ name > < url > http://www.opensource.org/licenses/MIT </ url > </ license > </ licenses > </ dependency > </ dependencies > </ licenseSummary >

~/Desktop$ mkdir bar ~/Desktop$ cd bar ~/Desktop/bar$ npm init -y ~/Desktop/bar$ npm install request -S ~/Desktop/bar$ license-reporter save --xml license2.xml ========= APPROVED LICENSES ========== name: request , version: 2.88.0 , licenses: Apache License 2.0 ========= APPROVED LICENSES ========== ~/Desktop/bar$ cat licenses/license2.xml < licenseSummary > < project > bar </ project > < version > 1.0.0 </ version > < license > ISC </ license > < dependencies > < dependency > < packageName > request </ packageName > < version > 2.88.0 </ version > < licenses > < license > < name > Apache License 2.0 </ name > < url > http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 </ url > </ license > </ licenses > </ dependency > </ dependencies > </ licenseSummary >

XML merging example

The intention for this functionality is to be able to create an xml file that contains all the licenses for a project that is made up of two or more projects.

So we are going to merge both license1.xml and license2.xml files created by the previous examples.

Inside the example foo root directory run:

~/Desktop/foo$ license-reporter merge --merge-project-name="UberProject" --merge-license-xmls="./licenses/license1.xml,../bar/licenses/license2.xml" --merge-output="merged.xml" ~/Desktop/foo$ cat licenses/merged.xml <?xml version='1.0'?> <UberProject> <project> <licenseSummary> <project>foo</project> <version>1.0.0</version> <license>ISC</license> <dependencies> <dependency> <packageName>express</packageName> <version>4.16.4</version> <licenses> <license> <name>MIT License</name> <url>http://www.opensource.org/licenses/MIT</url> </license> </licenses> </dependency> </dependencies> </licenseSummary> </project> <project> <licenseSummary> <project>bar</project> <version>1.0.0</version> <license>ISC</license> <dependencies> <dependency> <packageName>request</packageName> <version>2.88.0</version> <licenses> <license> <name>Apache License 2.0</name> <url>http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0</url> </license> </licenses> </dependency> </dependencies> </licenseSummary> </project> </UberProject>

Contributing

