A node module for sending data to librato metrics.

v0.0.7

Install

npm install librato-metrics

Example

var client = require ( 'librato-metrics' ).createClient({ email : 'user@example.org' , token : '...' , }); client.post( '/metrics' , { gauges : [ { name : 'metric1' , value : 123 }, ], }, function ( err, response ) { if (err) throw err; console .log(response); });

##Test

make test

License

Licensed under the MIT license.