Parse and format Link header according to RFC 5988.

Install

npm install li

Also works with bower, component.js, browserify, amd, etc.

Usage

Parse a Link header:

var li = require ( 'li' ); var someLinksHeader = '</api/users?page=0&per_page=2>; rel="first", ' + '</api/users?page=1&per_page=2>; rel="next", ' + '</api/users?page=3&per_page=2>; rel="last"' ; console .log(li.parse(someLinksHeader));

Generate a Link header as follow with stringify:

var linksObject = { first : '/api/users?page=0&per_page=2' , next : '/api/users?page=1&per_page=2' , last : '/api/users?page=3&per_page=2' , }; console .log(li.stringify(linksObject);

Testing

npm test

License

MIT 2014 - JOSE F. ROMANIELLO