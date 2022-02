Angular Material File Input

A Html file input enhance base on angular material.

This directive try to make input file or file upload intuitive.

Getting Started

Install with Bower or download the files directly from the dist folder in the repo.

bower install lf-ng-md-file-input --save

Add dist/lf-ng-md-file-input.js and dist/lf-ng-md-file-input.css to your index.html.

< link rel = "stylesheet" href = "./bower_components/angular-material/angular-material.min.css" > < script src = "./bower_components/angular/angular.min.js" > </ script > < script src = "./bower_components/angular-animate/angular-animate.min.js" > </ script > < script src = "./bower_components/angular-aria/angular-aria.min.js" > </ script > < script src = "./bower_components/angular-material/angular-material.min.js" > </ script > < link rel = "stylesheet" href = "./bower_components/lf-ng-md-file-input/dist/lf-ng-md-file-input.css" > < script src = "./bower_components/lf-ng-md-file-input/dist/lf-ng-md-file-input.js" > </ script >

Add lfNgMdFileInput as a module dependency for your module.

var app = angular.module( 'app' , [ 'ngMaterial' , 'lfNgMdFileInput' ]);

Usage

This angular directive is focus on make material look and upload file base on ajax.

So the most important thing is you need fetch files yourself from "lf-files" data bind, not input element because it will clear every time after resolve file.

The "lf-files" data is an array variable, object in array contain properties with lfFileName(file name) 、 lfFile(file object) and lfDataUrl(for preview) from resolve input file.

You can observe "lf-files" by using $watch.

html

< lf-ng-md-file-input lf-files = 'files' multiple > </ lf-ng-md-file-input >

javascript

app.controller( 'MyCtrl' , function ( $scope ) { $scope.$watch( 'files.length' , function ( newVal,oldVal ) { console .log($scope.files); }); });

So after you finish select files you need adjust data like below to fit your server side.

client

app.controller( 'MyCtrl' , function ( $scope ) { ... $scope.onSubmit = function ( ) { var formData = new FormData(); angular.forEach($scope.files, function ( obj ) { if (!obj.isRemote){ formData.append( 'files[]' , obj.lfFile); } }); $http.post( './upload' , formData, { transformRequest : angular.identity, headers : { 'Content-Type' : undefined } }).then( function ( result ) { }, function ( err ) { }); }; ... });

In this example I use node.js( express + formidable ) & ( express + multer ) on server side, "Formidable & Multer" is a node module for parsing form data.

server

Formidable

var express = require ( 'express' ); var formidable = require ( 'formidable' ); var app = express(); app.use(express.static(__dirname + '/public' )); ... app.post( '/upload' , function ( req,res ) { var form = new formidable.IncomingForm(); form.uploadDir = __dirname + '/public/uploads' ; form.parse(req, function ( err, fields, files ) { }); form.on ( 'fileBegin' , function ( name, file ) { file.path = form.uploadDir + "/" + file.name; }); form.on ( 'end' , function ( ) { res.sendStatus( 200 ); }); }); ...

Muliter

var express = require ( 'express' ); var multer = require ( 'multer' ); var app = express(); app.use(express.static(__dirname + '/public' )); ... var storage = multer.diskStorage({ destination : function ( req, file, cb ) { cb( null , __dirname + '/public/uploads' ); }, filename : function ( req, file, cb ) { cb( null , file.originalname); } }); var upload = multer({ "storage" : storage }); var type = upload.array( 'files[]' ); app.post( '/upload' ,type, function ( req,res ) { res.sendStatus( 200 ); }); ...

Basic

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" ng-change = "onFilesChange()" > </ lf-ng-md-file-input >

Submit button

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" submit lf-on-submit-click = "onSubmitClick" > </ lf-ng-md-file-input >

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" aria-label = "fileupload" > </ lf-ng-md-file-input >

Accept

Accept attribute only support MIME type (e.g: image/ , image/jpeg , video/ , video/mp4)

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" accept = "image/*" > </ lf-ng-md-file-input >

Multiple

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" multiple > </ lf-ng-md-file-input >

Progress

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" progress > </ lf-ng-md-file-input >

Placeholder

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" lf-placeholder = "my placeholder" > </ lf-ng-md-file-input >

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" lf-caption = "my caption" > </ lf-ng-md-file-input >

Preview

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" preview > </ lf-ng-md-file-input >

Drag

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" drag > </ lf-ng-md-file-input >

Change labels

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" lf-drag-and-drop-label = "Drag and Drop this" drag > </ lf-ng-md-file-input >

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" lf-browse-label = "Browse..." > </ lf-ng-md-file-input >

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" lf-remove-label = "Trash" > </ lf-ng-md-file-input >

Reset internal lfFiles

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" drag lf-api = "lfApi" > </ lf-ng-md-file-input >

Corresponding javascript controller

upload().then( function ( response ) { $scope.lfApi.removeAll(); });

Validation

Attribute Description lf-required file input required lf-maxcount files count limit lf-filesize per file size limit lf-totalsize total files size limit lf-mimetype mime type check

lf-filesize and lf-totalsize must require number with unit . (e.g: 5Byte, 100KB, 5MB)

< form name = "testForm" layout = "column" > < lf-ng-md-file-input name = "files" lf-files = "files" lf-required lf-maxcount = "5" lf-filesize = "10MB" lf-totalsize = "20MB" lf-mimetype = "image/*" multiple drag preview > </ lf-ng-md-file-input > < div ng-messages = "testForm.files.$error" style = "color:red;" > < div ng-message = "required" > This is required. </ div > < div ng-message = "maxcount" > Too many files. </ div > < div ng-message = "filesize" > File size too large. </ div > < div ng-message = "totalsize" > Total size too large. </ div > < div ng-message = "mimetype" > Mimetype error. </ div > </ div > </ form >

Function binding

Name Parameter Description lf-on-file-click file, index When click specific file lf-on-file-remove file, index Remove all file lf-on-submit-click files When submit button click

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" lf-on-file-click = "onFileClick" lf-on-file-remove = "onFileRemove" lf-on-submit-click = "onSubmitClick" submit > </ lf-ng-md-file-input >

<script> ... $scope.onFileClick = function ( obj,idx ) { console .log(obj); }; $scope.onFileRemove = function ( obj,idx ) { console .log(obj); }; $scope.onSubmitClick = function ( files ) { console .log(files); } ... < /script>

API

Name Parameter Description removeByName name(string) Remove file by name removeAll Remove all file addRemoteFile url(string), name(string), type(string) Add remote url file for preview

< lf-ng-md-file-input lf-files = "files" lf-api = "api" > </ lf-ng-md-file-input > < md-button class = "md-raised md-warn" ng-click = "api.removeAll()" > remove all </ md-button >

<script> ... $timeout( function ( ) { $scope.api.addRemoteFile( 'http://shuyu.github.io/angular-material-fileinput/example/resources/sample.jpg' , 'sample.jpg' , 'image' ); $scope.api.addRemoteFile( 'http://shuyu.github.io/angular-material-fileinput/example/resources/sample.mp4' , 'sample.mp4' , 'video' ); $scope.api.addRemoteFile( 'http://shuyu.github.io/angular-material-fileinput/example/resources/sample.mp3' , 'sample.mp3' , 'audio' ); $scope.api.addRemoteFile( 'http://shuyu.github.io/angular-material-fileinput/example/resources/sample.pdf' , 'sample.pdf' , 'other' ); } ) ... < /script>

Currently addRemoteFile only support 4 types include "image"、"video"、"audio" and "other". The file add by addRemoteFile API will also exist in lf-files array but with a property isRemote:true, so when you upload files, you should do one more job to check the isRemote is true or false, if true then should ignore it.

OPTION

Name Description browseIconCls Set class to browse icon removeIconCls Set class to remove icon captionIconCls Set class to caption icon unknowIconCls Set class to unknow icon

< style > .myBrowse { background-image : url (); } .myRemove { background-image : url (); } .myCaption { background-image : url (); } .myUnknow { background-image : url (); } </ style > < script type = "text/javascript" > ... $scope.option = { "browseIconCls" : "myBrowse" , "removeIconCls" : "myRemove" , "captionIconCls" : "myCaption" , "unknowIconCls" : "myUnknow" } ... </ script > < lf-ng-md-file-input lf-files = "files" lf-option = "option" > </ lf-ng-md-file-input >

