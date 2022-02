SYNOPSIS

A LevelDB GUI based on electron . See also the command line version .

SCREENSHOT

QUERY

CONNECT

INSERT

STATUS

Work in progress. Contributions welcome.

DEVELOPMENT

You need to rebuild leveldown so that it uses the correct C++ headers for electron.

$ npm install $ cd node_modules/level/node_modules/leveldown $ env HOME=~/.electron-gyp && node-gyp rebuild --target=0.28.1 --arch=x64 --dist-url=https://atom.io/download/atom-shell

Then go ahead and start the program.