A session storage module for expressjs/session that uses level/level to store data.

Note: this is different than rvagg/node-level-session in that it requires express-session to operate. It is merely a backing store.

Installation

npm install --save level-session-store

Usage

var app = require ( 'express' )(); var session = require ( 'express-session' ); var LevelStore = require ( 'level-session-store' )(session); var mw = session({ store : new LevelStore() }); app.use(mw);

So long as you have level installed (it is listed as a peerDependency) this will create a new level db and use it for storing sessions.

You don't like the default location it puts it?

var app = require ( 'express' )(); var session = require ( 'express-session' ); var LevelStore = require ( 'level-session-store' )(session); var mw = session({ store : new LevelStore( '/path/to/where/you/want/it' ) }); app.use(mw);

You already have a level instance you want it to use? Not a problem.

var app = require ( 'express' )(); var session = require ( 'express-session' ); var LevelStore = require ( 'level-session-store' )(session); var mw = session({ store : new LevelStore(myLevelInstance) }); app.use(mw);

This will invoke "name munging" -- the keys for session stuff will prefixed with _session . You don't like that munging?

var app = require ( 'express' )(); var session = require ( 'express-session' ); var LevelStore = require ( 'level-session-store' )(session); var mw = session({ store : new LevelStore(myLevelInstance, { ns : '_sessionsAreRadicalToTheExtreme' }) }); app.use(mw);

License

Copyright 2015 Scripto. Available under the Apache 2 license.