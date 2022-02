peek the first or last record in a leveldb range.

example

var levelup = require ( 'levelup' ) var db = levelup(PATH_TO_DB) var peek = require ( 'level-peek' ) peek.first(db, { start : 'a' }, function ( err, key, value ) { console .log(key, value) }) peek.last(db, { end : 'z' }, function ( err, key, value ) { console .log(key, value) })

see also, level-fix-range and https://github.com/rvagg/node-levelup/issues/110

License

MIT