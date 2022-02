Lesslint

Lesslint 是一个基于 NodeJS 以及 EDP 的一个 lint 工具,使用它可以 lint 你的 less code,目前的 lint 规则是基于 ecomfe 的Less编码规范 [1.0]。

经过了一段时间的重构,终于来到这个全新的版本。在这个版本中, less 解析器切换成 postcss 以及一个 less 的解析插件。这个版本里,改变了实现方式,没有依赖 Less 本身的 parser 以及 visitor 来进行解析,因此性能较以前的版本有比较大的提升。(这是个重构版本,因此并未对功能上做扩充,下个版本会对功能上做一些扩充,尽请期待~)

具体的配置参见 config

已经实现的 lint 规则:

安装与更新

lesslint 已发布到 npm 上,可通过如下命令安装。 -g 是必选项。

$ [sudo] npm install lesslint -g

升级 lesslint 请用如下命令。

$ [sudo] npm update lesslint -g

使用

lesslint 目前就一条命令,后面带 -v 参数,会显示版本信息;后面带目录或者文件名就会对目录或文件执行 lesslint。

$ lesslint -v $ lesslint [filePath|dirPath]

TODO