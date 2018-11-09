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lesslint

by ecomfe
1.0.3 (see all)

Less lint

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3yrs ago

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Lesslint

lesslint npm version Coverage Status Dependency Status devDependency Status

Lesslint 是一个基于 NodeJS 以及 EDP 的一个 lint 工具，使用它可以 lint 你的 less code，目前的 lint 规则是基于 ecomfe 的Less编码规范 [1.0]

经过了一段时间的重构，终于来到这个全新的版本。在这个版本中，less 解析器切换成 postcss 以及一个 less 的解析插件。这个版本里，改变了实现方式，没有依赖 Less 本身的 parser 以及 visitor 来进行解析，因此性能较以前的版本有比较大的提升。(这是个重构版本，因此并未对功能上做扩充，下个版本会对功能上做一些扩充，尽请期待~)

具体的配置参见 config

已经实现的 lint 规则：

  • @import 检验：@import 语句引用的文件必须（MUST）写在一对引号内，.less 后缀不得（MUST NOT）省略（与引入 CSS 文件时的路径格式一致）。引号使用 ' 和 " 均可，但在同一项目内必须（MUST）统一。import

  • 颜色检验：颜色定义必须（MUST）使用 #RRGGBB 格式定义，并在可能时尽量（SHOULD）缩写为 #RGB 形式，且避免直接使用颜色名称与 rgb() 表达式。hex-color, shorthand

  • 注释检验：单行注释尽量使用 // 方式。single-comment

  • 数值检验：对于处于 (0, 1) 范围内的数值，小数点前的 0 可以（MAY）省略，同一项目中必须（MUST）保持一致。leading-zero

  • 选择器检验：当多个选择器共享一个声明块时，每个选择器声明必须（MUST）独占一行。require-newline

  • 变量检验：变量命名必须（MUST）采用 @foo-bar 形式，不得（MUST NOT）使用 @fooBar 形式。variable-name

  • 0 值检验：属性值为 0 时，必须省略可省的单位（长度单位如 px、em，不包括时间、角度等如 s、deg）。zero-unit

  • 运算：+ / - / * / / 四个运算符两侧必须（MUST）保留一个空格。+ / - 两侧的操作数必须（MUST）有相同的单位，如果其中一个是变量，另一个数值必须（MUST）书写单位。require-around-space, operate-unit

  • 属性、变量：选择器和 { 之间必须（MUST）保留一个空格。require-before-space

  • 缩进：必须（MUST）采用 4 个空格为一次缩进， 不得（MUST NOT）采用 TAB 作为缩进。block-indent

  • 属性、变量：属性名后的冒号（:）与属性值之间必须（MUST）保留一个空格，冒号前不得（MUST NOT）保留空格；定义变量时冒号（:）与变量值之间必须（MUST）保留一个空格，冒号前不得（MUST NOT）保留空格。require-after-space

安装与更新

lesslint 已发布到 npm 上，可通过如下命令安装。-g是必选项。

$ [sudo] npm install lesslint -g

升级 lesslint 请用如下命令。

$ [sudo] npm update lesslint -g

使用

lesslint 目前就一条命令，后面带 -v 参数，会显示版本信息；后面带目录或者文件名就会对目录或文件执行 lesslint。

$ lesslint -v   // 显示版本信息
$ lesslint [filePath|dirPath]   // 对 file 或 dir 执行 lesslint

TODO

  1. 覆盖更多的规则，现在还未实现的规则如下:

    disallow-mixin-name-space, vendor-prefixes-sort, extend-must-firstline

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