Lesslint 是一个基于 NodeJS 以及 EDP 的一个 lint 工具，使用它可以
lint 你的 less code，目前的 lint 规则是基于 ecomfe 的Less编码规范 [1.0]。
经过了一段时间的重构，终于来到这个全新的版本。在这个版本中，
less 解析器切换成 postcss 以及一个 less 的解析插件。这个版本里，改变了实现方式，没有依赖 Less 本身的 parser 以及 visitor 来进行解析，因此性能较以前的版本有比较大的提升。(这是个重构版本，因此并未对功能上做扩充，下个版本会对功能上做一些扩充，尽请期待~)
具体的配置参见 config
已经实现的 lint 规则：
@import 检验：@import 语句引用的文件必须（MUST）写在一对引号内，.less 后缀不得（MUST NOT）省略（与引入 CSS 文件时的路径格式一致）。引号使用 ' 和 " 均可，但在同一项目内必须（MUST）统一。
import
颜色检验：颜色定义必须（MUST）使用 #RRGGBB 格式定义，并在可能时尽量（SHOULD）缩写为 #RGB 形式，且避免直接使用颜色名称与 rgb() 表达式。
hex-color,
shorthand
注释检验：单行注释尽量使用 // 方式。
single-comment
数值检验：对于处于 (0, 1) 范围内的数值，小数点前的 0 可以（MAY）省略，同一项目中必须（MUST）保持一致。
leading-zero
选择器检验：当多个选择器共享一个声明块时，每个选择器声明必须（MUST）独占一行。
require-newline
变量检验：变量命名必须（MUST）采用 @foo-bar 形式，不得（MUST NOT）使用 @fooBar 形式。
variable-name
0 值检验：属性值为 0 时，必须省略可省的单位（长度单位如 px、em，不包括时间、角度等如 s、deg）。
zero-unit
运算：+ / - / * / / 四个运算符两侧必须（MUST）保留一个空格。+ / - 两侧的操作数必须（MUST）有相同的单位，如果其中一个是变量，另一个数值必须（MUST）书写单位。
require-around-space,
operate-unit
属性、变量：选择器和 { 之间必须（MUST）保留一个空格。
require-before-space
缩进：必须（MUST）采用 4 个空格为一次缩进， 不得（MUST NOT）采用 TAB 作为缩进。
block-indent
属性、变量：属性名后的冒号（:）与属性值之间必须（MUST）保留一个空格，冒号前不得（MUST NOT）保留空格；定义变量时冒号（:）与变量值之间必须（MUST）保留一个空格，冒号前不得（MUST NOT）保留空格。
require-after-space
lesslint 已发布到 npm 上，可通过如下命令安装。
-g是必选项。
$ [sudo] npm install lesslint -g
升级 lesslint 请用如下命令。
$ [sudo] npm update lesslint -g
lesslint 目前就一条命令，后面带
-v 参数，会显示版本信息；后面带目录或者文件名就会对目录或文件执行 lesslint。
$ lesslint -v // 显示版本信息
$ lesslint [filePath|dirPath] // 对 file 或 dir 执行 lesslint
覆盖更多的规则，现在还未实现的规则如下:
disallow-mixin-name-space,
vendor-prefixes-sort,
extend-must-firstline