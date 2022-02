Adds output of all top-level variables to a JSON file

Install plugin

npm install --save-dev less-plugin-variables-output

Command line usage (lessc)

lessc --variables-output < input.less > < output.css > lessc --variables-output=customFilename.json < input.less > < output.css >

Programmatic usage

const less = require ( 'less' ); const VariablesOutput = require ( 'less-plugin-variables-output' ); less.render( < css > , { plugins: [ new VariablesOutput({ filename: 'variables.json' }) ] });

Testing