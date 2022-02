DEPRECATED: Less 3+ in a Node environment will search NPM paths by default.

Adds the ability for less to import from npm packages

lessc usage

Install with npm

npm install -g less-plugin-npm-import

In less file:

@ import "npm://packagename/path/to/file.less" ;

or if importing a css file an import option is required:

@ import (less) "npm://packagename/path/to/file.css" ;

css/less extensions not necessary

Options:

prefix - default: npm://

Command line usage

lessc --npm-import file .less file .css lessc --npm-import= "prefix=~" file .less file .css

Programmatic usage

var NpmImportPlugin = require ( "less-plugin-npm-import" ), options = { plugins : [ new NpmImportPlugin({ prefix : '~' })] }; less.render(css, options) .then(...

Browser usage

Browser usage is not supported.

Testing