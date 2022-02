Simple package for getting alias object for packages managed by lerna, so other tools (such as webpack, rollup, jest and possibly more) can consume your packages directly from the source files, instead of the built and prepared distribution files.

It just eases development and setting up scripts depending on other lerna packages.

API

lernaAliases({ directory : string = process.cwd(), mainFields?: string[], sourceDirectory : string | false = 'src' }): Aliases

Types

Aliases

type Aliases = { [packageName: string]: string, }

Usage

with webpack

const { webpack : lernaAliases } = require ( 'lerna-alias' ) module .exports = { resolve : { alias : lernaAliases(), }, }

with Rollup

const { rollup : lernaAliases } = require ( 'lerna-alias' ) const lernaAliases = require ( 'lerna-alias' ) module .exports = { plugins : [ alias(lernaAliases()), ], }

with Jest

const { jest : lernaAliases } = require ( 'lerna-alias' ) module .exports = { moduleNameMapper : lernaAliases(), }

using mainFields option