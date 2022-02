Leonardo Client side mocking for the server side

Install

npm

$ npm install leonardojs --save-dev

Example

Full Application Example

Video Example - AngularJS Israel Conference (Hebrew)

Getting Started

1. Add Leonardo script

Require in your code

import 'leonardojs' ;

Or directly in html

< html > < body > //..... < script src = "[node_modules|other]/leonardo/dist/leonardo.js" > </ script > </ body > </ html >

2. Run your app

You should now see Leonardo's icon on the bottom right corner. Click It.

3. Start mocking your http calls via the recorder tab

4. Turn your mocking on and off as you wish

5. Change your responses as you wish

Javascript API

Automate your mocks using Leonardo's API

State:

name: (string) State name, must be unique

url: (string) request url, treated as regex

verb: (string) request http verb

options (StateOption array)

StateOption:

name: (string) option name

status: (number) http status code

data: (primitive | Object | Function) the data to be returned in response body. Use function to dynamically control the response (first parameter is the request object).



Add States

addState(State array)

Leonardo.addStates([ { name : 'Get Data' , url : '/api/user/43435' , verb : 'GET' , options : [ { name : 'success' , status : 200 , data : { name : "Master Splinter" }}, { name : 'error 500' , status : 500 } ] },{ name : 'Get Data' , url : '/api/user/43435' , verb : 'GET' , options : [ { name : 'success' , status : 200 , data : { name : "Master Splinter" }}, { name : 'error 500' , status : 500 } ] }, { name : 'Get Characters' , url : '/api/character' , verb : 'GET' , options : [ { name : 'success' , status : 200 , data : function ( request ) { if (request.url.indexOf( 'term=Donatello' ) > 0 ) { return { name : "Donatello" }; } else { return { name : "Raphael" }; } } }, ] } ]);

Activate State Option

activateStateOption(stateName, optionName)

Activates state option, mocked response will be returned when calling the state url

Leonardo.activateStateOption( 'Update Data' , 'success' ); $http.put( '/api/user/43435' , { name : "Master Splinter" }).success( function ( data, status ) { console .log(status); }); Leonardo.activateStateOption( 'Update Data' , 'error 500' ); $http.put( '/api/user/43435' , { name : "Master Splinter" }).error( function ( data, status ) { console .log(status); });

Deactivate State

deactivateState(stateName)

Deactivates a specific state, when calling the state url request will pass through to the server

Leonardo.deactivateState( 'Update Data' );

Hide/Show Leonardo icon