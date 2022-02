Functional lenses that compose and stuff

require ( './src/lenses' ).expose(global); var compose = require ( 'pointfree-fantasy' ).compose; var toUpperCase = function ( x ) { return x.toUpperCase(); }; var user = { name : "Bob" , addresses : [{ street : '99 Maple' , zip : 94004 , type : 'home' }, { street : '2302 Powell' , zip : 94001 , type : 'work' }]} var L = makeLenses([ 'name' , 'addresses' , 'street' ]); var secondAddressesStreet = compose(L.addresses, L._num( 2 ), L.street) over(secondAddressesStreet, toUpperCase, user) view(L.name, user) set (L.name, 'Kelly', user) // {name: "Kelly" , addresses : [{ street : '99 Maple' , zip : 94004 , type : 'home' }, { street : '2302 Powell' , zip : 94001 , type : 'work' }]}

For those not already familiar with lenses, a brief introduction can be found here

