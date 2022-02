Support as many legacy encodings as possible

Installation

npm install legacy-encoding

Usage

This function takes a plain text string (the input parameter) and encodes it acording the encoding . The return value is a Buffer .

var legacy = require ( 'legacy-encoding' ); var buffer = legacy.encode(text, encoding);

The optional options object and its mode property can be used to set the error mode. For encoding, the error mode can be 'fatal' (the default) or 'html' .

var legacy = require ( 'legacy-encoding' ); var buffer = legacy.encode(text, encoding, { 'mode' : 'html' });

This function takes a Buffer (the input parameter) and decodes it according to encoding .

var legacy = require ( 'legacy-encoding' ); var text = legacy.decode(buffer, encoding);

The optional options object and its mode property can be used to set the error mode. For decoding, the error mode can be 'replacement' (the default) or 'fatal' .

var text = windows1255.decode(buffer, encoding, { 'mode' : 'fatal' });

Supported Encodings

10000

10006

10007

10029

10079

10081

1046

1124

1125

1129

1133

1161

1162

1163

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

20866

21866

28591

28592

28593

28594

28595

28596

28597

28598

28599

28600

28601

28603

28604

28605

28606

437

737

775

808

850

852

855

856

857

858

860

861

862

863

864

865

866

869

874

922

932

936

949

950

ansi_x3.4-1968

ansix3.4

ansix3.41968

ansix3.41986

arabic

arabic8

armscii8

ascii

ascii8bit

asmo-708

asmo708

base64

big5

big5hkscs

binary

celtic

celtic8

cesu8

chinese

cn

cnbig5

cp1046

cp1124

cp1125

cp1129

cp1133

cp1161

cp1162

cp1163

cp1250

cp1251

cp1252

cp1253

cp1254

cp1255

cp1256

cp1257

cp1258

cp20866

cp21866

cp28591

cp28592

cp28593

cp28594

cp28595

cp28596

cp28597

cp28598

cp28599

cp28600

cp28601

cp28603

cp28604

cp28605

cp28606

cp367

cp437

cp737

cp775

cp808

cp819

cp850

cp852

cp855

cp856

cp857

cp858

cp860

cp861

cp862

cp863

cp864

cp865

cp866

cp869

cp874

cp922

cp932

cp936

cp949

cp950

cpgr

csascii

csbig5

cseuckr

csgb2312

cshproman8

csibm1046

csibm1124

csibm1125

csibm1129

csibm1133

csibm1161

csibm1162

csibm1163

csibm437

csibm737

csibm775

csibm850

csibm852

csibm855

csibm856

csibm857

csibm858

csibm860

csibm861

csibm862

csibm863

csibm864

csibm865

csibm866

csibm869

csibm922

csiso14jisc6220ro

csiso58gb231280

csiso88596e

csiso88596i

csiso88598e

csiso88598i

csisolatin1

csisolatin2

csisolatin3

csisolatin4

csisolatin5

csisolatin6

csisolatin9

csisolatinarabic

csisolatincyrillic

csisolatingreek

csisolatinhebrew

cskoi8r

csksc56011987

csmacintosh

cspc775baltic

cspc850multilingual

cspc862latinhebrew

cspc8codepage437

cspcp852

csshiftjis

cyrillic

dos-874

ecma-114

ecma-118

ecma114

ecma118

elot928

elot_928

euc-jp

euccn

eucjp

euckr

gb18030

gb198880

gb2312

gb23121980

gb231280

gbk

georgianacademy

georgianps

greek

greek8

hebrew

hebrew8

hex

hproman8

ibm1046

ibm1051

ibm1124

ibm1125

ibm1129

ibm1133

ibm1161

ibm1162

ibm1163

ibm1168

ibm367

ibm437

ibm737

ibm775

ibm808

ibm819

ibm850

ibm852

ibm855

ibm856

ibm857

ibm858

ibm860

ibm861

ibm862

ibm863

ibm864

ibm865

ibm866

ibm869

ibm878

ibm922

iso-2022-jp

iso-2022-jp-1

iso-8859-1

iso-8859-11

iso-8859-15

iso-8859-2

iso-8859-3

iso-8859-4

iso-8859-5

iso-8859-6

iso-8859-6-e

iso-8859-6-i

iso-8859-7

iso-8859-8

iso-8859-8-e

iso-8859-8-i

iso-8859-9

iso-ir-100

iso-ir-101

iso-ir-109

iso-ir-110

iso-ir-126

iso-ir-127

iso-ir-138

iso-ir-144

iso-ir-148

iso2022jp

iso646.irv

iso646cn

iso646jp

iso646us

iso8859-1

iso8859-11

iso8859-15

iso8859-2

iso8859-3

iso8859-4

iso8859-5

iso8859-6

iso8859-7

iso8859-8

iso8859-9

iso88591

iso885910

iso885911

iso885913

iso885914

iso885915

iso885916

iso88592

iso88593

iso88594

iso88595

iso88596

iso88597

iso88598

iso88599

iso_8859-1

iso_8859-15

iso_8859-1:1987

iso_8859-2

iso_8859-2:1987

iso_8859-3

iso_8859-3:1988

iso_8859-4

iso_8859-4:1988

iso_8859-5

iso_8859-5:1988

iso_8859-6

iso_8859-6:1987

iso_8859-7

iso_8859-7:1987

iso_8859-8

iso_8859-8:1988

iso_8859-9

iso_8859-9:1989

isoceltic

isoir100

isoir101

isoir109

isoir110

isoir126

isoir127

isoir138

isoir14

isoir144

isoir148

isoir149

isoir157

isoir166

isoir179

isoir199

isoir203

isoir226

isoir57

isoir58

isoir6

jis

jisc62201969ro

jp

koi

koi8

koi8-r

koi8_r

koi8r

koi8ru

koi8t

koi8u

korean

ksc5601

ksc56011987

ksc56011989

l1

l10

l2

l3

l4

l5

l6

l7

l8

l9

latin1

latin10

latin2

latin3

latin4

latin5

latin6

latin7

latin8

latin9

logical

mac

maccenteuro

maccroatian

maccyrillic

macgreek

maciceland

macintosh

macroman

macromania

macthai

macturkish

macukraine

msansi

msarab

mscyrl

msee

msgreek

mshebr

mskanji

msturk

pt154

r8

rk1048

roman8

shift_jis

shiftjis

sjis

strk10482002

sun_eu_greek

tcvn

tcvn5712

tcvn57121

thai

thai8

tis-620

tis620

tis620.25291

tis620.25330

tis6200

turkish

turkish8

ucs-2

ucs2

unicode

unicode11utf8

us

us-ascii

usascii

utf-16le

utf16

utf16be

utf16le

utf7

utf7imap

utf8

viscii

visual

win1250

win1251

win1252

win1253

win1254

win1255

win1256

win1257

win1258

win874

winbaltrim

windows-1250

windows-1251

windows-1252

windows-1253

windows-1254

windows-1255

windows-1256

windows-1257

windows-1258

windows-31j

windows-874

windows1250

windows1251

windows1252

windows1253

windows1254

windows1255

windows1256

windows1257

windows1258

windows874

windows932

windows936

windows949

windows950

x-cp1250

x-cp1251

x-cp1252

x-cp1253

x-cp1254

x-cp1255

x-cp1256

x-cp1257

x-cp1258

x-mac-cyrillic

x-mac-roman

x-mac-ukrainian

x-sjis

xgbk

xroman8

xxbig5

License

MIT