一款基于
Taro 框架开发的多端 UI 组件库
Taro UI 3 目前仍在开发中，
alpha版本可能会出现较大改动并且不保证功能完整可用，请谨慎使用。
Taro 开发 UI 组件
微信小程序，
支付宝小程序，
百度小程序，
H5 多端适配运行（
ReactNative 端暂不支持）
Taro 是由 凹凸实验室 倾力打造的多端开发解决方案。现如今市面上端的形态多种多样，Web、ReactNative、微信小程序等各种端大行其道，当业务要求同时在不同的端都要求有所表现的时候，针对不同的端去编写多套代码的成本显然非常高，这时候只编写一套代码就能够适配到多端的能力就显得极为需要。
使用 Taro，我们可以只书写一套代码，再通过 Taro 的编译工具，将源代码分别编译出可以在不同端（微信小程序、H5、RN等）运行的代码。
请使用微信扫一扫以下体验码
需要安装
Taro 开发工具
@tarojs/cli，
Taro 版本需要在
1.0.0-beta.18 以上
npm install -g @tarojs/cli
然后在项目中安装 Taro UI
npm install taro-ui
在代码中
import 需要的组件并按照文档说明使用
import { AtButton } from 'taro-ui'
如果你在使用
Taro UI 时遇到问题，或者有好的建议，欢迎给我们提
Issue 或
Pull Request。在开始之前，请阅读 贡献指南
MIT