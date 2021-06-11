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by NervJS
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一款基于 Taro 框架开发的多端 UI 组件库

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8mos ago

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78

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3

License

MIT

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

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Taro UI

NPM NPM Downloads david-dm License

一款基于 Taro 框架开发的多端 UI 组件库

Taro UI 3 目前仍在开发中，alpha 版本可能会出现较大改动并且不保证功能完整可用，请谨慎使用。

特性

  • 基于 Taro 开发 UI 组件
  • 一套组件可以在 微信小程序支付宝小程序百度小程序H5 多端适配运行（ReactNative 端暂不支持）
  • 提供友好的 API，可灵活的使用组件

关于 Taro

Taro 是由 凹凸实验室 倾力打造的多端开发解决方案。现如今市面上端的形态多种多样，Web、ReactNative、微信小程序等各种端大行其道，当业务要求同时在不同的端都要求有所表现的时候，针对不同的端去编写多套代码的成本显然非常高，这时候只编写一套代码就能够适配到多端的能力就显得极为需要。

使用 Taro，我们可以只书写一套代码，再通过 Taro 的编译工具，将源代码分别编译出可以在不同端（微信小程序、H5、RN等）运行的代码。

体验

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安装

需要安装 Taro 开发工具 @tarojs/cliTaro 版本需要在 1.0.0-beta.18 以上

npm install -g @tarojs/cli

然后在项目中安装 Taro UI

npm install taro-ui

使用

在代码中 import 需要的组件并按照文档说明使用

import { AtButton } from 'taro-ui'

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如果你在使用 Taro UI 时遇到问题，或者有好的建议，欢迎给我们提 IssuePull Request。在开始之前，请阅读 贡献指南

License

MIT

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