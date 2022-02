language 对应于你用来解 leetcode 的编程语言,该项为一个数组,即使只有一种语言. 目前 language 字段支持填写所有 leetcode 的编程语言:

- `c++` (别填 `cpp` ) - `c` - `java` - `javascript` (别填 `js` ) - `python` - `c#` (别填 `csharp` ) - `ruby` - `swift` - `go`