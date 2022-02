Leek

Initial implementation was based on Insight.

Track Events:

var Leek = require ( './lib/leek' ), leek = new Leek({ trackingCode : 'xx-xxxxxxxx-x' , globalName : 'my-nifty-package' , version : '1.0.1' }); leek.trackEvent({ name : 'my-nifty-package' , category : 'pony show' , label : 'white' , value : 'jumps' });

Track Errors:

var Leek = require ( './lib/leek' ), leek = new Leek({ trackingCode : 'xx-xxxxxxxx-x' , name : 'my-nifty-package' , version : '1.0.1' }); try { throw new Error ( 'ZOMG FIX ME' ) } catch (e) { leek.trackError({ description : e.message + ' ' + e.stack, isFatal : true }); }

Track command hits:

var Leek = require ( './lib/leek' ), leek = new Leek({ trackingCode : 'xx-xxxxxxxx-x' , name : 'my-nifty-package' , version : '1.0.1' }); leek.track({ name : 'my-nifty-package show pony' , message : 'pony is here' });

Disable Tracking:

Environment Variable

Setting the DISABLE_LEEK environment variable will disable tracking.

Alternative Tracking Endpoints

Passing in an object of adapter URLs will send the data to alternative tracking service.

var Leek = require ( './lib/leek' ); var leek = new Leek({ trackingCode : 'xx-xxxxxxxx-x' , name : 'my-nifty-package' , version : '1.0.1' , adapterUrls : { appview : 'http://example.com/collect-app' , exception : 'http://example.com/collect-exception' , timing : 'http://example.com/collect-timing' , event : 'http://example.com/collect-event' } });

Constructor Options

var Leek = require ( './lib/leek' ); var leek = new Leek({ trackingCode : 'xx-xxxxxxxx-x' , name : 'my-nifty-package' , version : '1.0.1' , silent : true });

GA Setup

You are now able to set up alternative tracking services but to set up GA follow these steps: