Leaflet control to mesure distances on the map.

Requires Leaflet.Draw

Check out the demo

Install

npm install leaflet.measurecontrol

Usage

As map option:

var map = L.map( 'map' , { measureControl : true });

Or like any control:

L.Control.measureControl().addTo(map);

Development

npm install # install dependencies npm run release # minify js and copy sources in docs (example)

Changelog

See CHANGELOG.md.

Authors