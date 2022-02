Leaflet Panel Layers

Leaflet Control Layers extended with support groups and icons

Copyright Stefano Cudini

Tested in Leaflet 0.7.x, 1.4.x

Demo:

opengeo.tech/maps/leaflet-panel-layers

Source code:

Github

Use Cases:

Options

Option Default Description compact false panel height minor of map height collapsed false panel collapsed at startup autoZIndex true set zindex layer by order definition collapsibleGroups false groups of layers is collapsible by button buildItem null function that return row item html node(or html string) title '' title of panel className '' additional class name for panel position 'topright' position of control

Events

Event Data Description 'panel:selected' {layerDef} fired after moved and show markerLocation 'panel:unselected' {} fired after control was expanded

Methods

Method Arguments Description addBaseLayer() layerDef,group,collapsed add new layer item definition to panel as baselayers addOverlay() 'Text message' add new layer item definition to panel as overlay removeLayer() 'Text searched' remove layer item from panel configToControlLayers() 'Text searched' convert config from Control.PanelLayers to Control.Layers

Usage

Panel Item Definition formats

{ name : "Bar" , icon : iconByName( 'bar' ), layer : L.geoJson(Bar, { pointToLayer : featureToMarker }) }

definition in JSON format permit to store simply the configuration type contains a Leaflet method in this case L.geoJson() args is the arguments passed to the method: L.geoJson(river)

{ layer : { type : "geoJson" , args : [ river ] }, }

definition of a group

{ group : "Title Group" , collapsed : true , layers : [ ...other items... ] }

Multiple active layers with icons

var baseLayers = [ { active : true , name : "OpenStreetMap" , layer : L.tileLayer( 'https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png' ) } ]; var overLayers = [ { name : "Drinking Water" , icon : '<i class="icon icon-water"></i>' , layer : L.geoJson(WaterGeoJSON) }, { active : true , name : "Parking" , icon : '<i class="icon icon-parking"></i>' , layer : L.geoJson(ParkingGeoJSON) } ]; map.addControl( new L.Control.PanelLayers(baseLayers, overLayers) );

Build panel layers from pure JSON Config

var panelJsonConfig = { "baselayers" : [ { "active" : true , "name" : "Open Cycle Map" , "layer" : { "type" : "tileLayer" , "args" : [ "https://{s}.tile.opencyclemap.org/cycle/{z}/{x}/{y}.png" ] } }, { "name" : "Landscape" , "layer" : { "type" : "tileLayer" , "args" : [ "https://{s}.tile3.opencyclemap.org/landscape/{z}/{x}/{y}.png" ] } }, { "name" : "Transports" , "layer" : { "type" : "tileLayer" , "args" : [ "https://{s}.tile2.opencyclemap.org/transport/{z}/{x}/{y}.png" ] } } ], "overlayers" : [ { "name" : "Terrain" , "layer" : { "type" : "tileLayer" , "args" : [ "https://toolserver.org/~cmarqu/hill/{z}/{x}/{y}.png" , { "opacity" : 0.5 } ] } } ] }; L.control.panelLayers(panelJsonConfig.baseLayers, panelJsonConfig.overLayers).addTo(map);

Grouping of layers

L.control.panelLayers( [ { name : "Open Street Map" , layer : osmLayer }, { group : "Walking layers" , layers : [ { name : "Open Cycle Map" , layer : L.tileLayer( 'https://{s}.tile.opencyclemap.org/cycle/{z}/{x}/{y}.png' ) }, { name : "Hiking" , layer : L.tileLayer( "https://toolserver.org/tiles/hikebike/{z}/{x}/{y}.png" ) } ] }, { group : "Road layers" , layers : [ { name : "Transports" , layer : L.tileLayer( "https://{s}.tile2.opencyclemap.org/transport/{z}/{x}/{y}.png" ) } ] } ], { collapsibleGroups : true } ).addTo(map);

Collapse some layers' groups

L.control.panelLayers([ { name : "Open Street Map" , layer : osmLayer }, { group : "Walking layers" , layers : [ { name : "Open Cycle Map" , layer : L.tileLayer( 'https://{s}.tile.opencyclemap.org/cycle/{z}/{x}/{y}.png' ) }, { name : "Hiking" , layer : L.tileLayer( "https://toolserver.org/tiles/hikebike/{z}/{x}/{y}.png" ) } ] }, { group : "Road layers" , collapsed : true , layers : [ { name : "Transports" , layer : L.tileLayer( "https://{s}.tile2.opencyclemap.org/transport/{z}/{x}/{y}.png" ) } ] } ]).addTo(map);

Add layers dynamically at runtime

var panel = L.control.panelLayers(); $.getJSON( 'some/url/path.geojson' , function ( data ) { panel.addOverlay({ name : "Drinking Water" , icon : '<i class="icon icon-water"></i>' , layer : L.geoJson(data) }); });

Build

This plugin support Grunt for building process. Therefore the deployment require NPM installed in your system. After you've made sure to have npm working, run this in command line: