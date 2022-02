Lasso selection plugin for Leaflet

Supports all Leaflet vector layers:

Marker

CircleMarker

Circle

Polyline

Polyline with multiple segments

Rectangle

Polygon

Polygon with hole

Polygon with multiple segments

Polygon with multiple segments and holes

Selection modes:

contain - entire shape must be in lasso polygon (default)

intersect - any part of shape can be in lasso polygon

Install

npm install leaflet-lasso

or

< script src = "https://unpkg.com/leaflet-lasso@2.2.6/dist/leaflet-lasso.umd.min.js" > </ script >

Usage

import "leaflet-lasso" ;

For detailed API, please see exported TypeScript typings.

Handler

Use for custom activation.

interface LassoHandlerOptions { polygon?: L.PolylineOptions, intersect?: boolean ; }

const lasso = L.lasso(map, options); yourCustomButton.addEventListener( 'click' , () => { lasso.enable(); });

Control

Use for default control.

interface LassoControlOptionsData { title?: string ; } type LassoControlOptions = L.ControlOptions & LassoControlOptionsData & LassoHandlerOptions;

L .control .lasso ( options ) .addTo ( map );

Finished event

Listen for this event to receive matching Leaflet layers.

interface LassoHandlerFinishedEventData { latLngs: L.LatLng[]; layers: L.Layer[]; } type LassoHandlerFinishedEvent = L.LeafletEvent & LassoHandlerFinishedEventData;

map.on( 'lasso.finished' , ( event: LassoHandlerFinishedEvent ) => { console .log(event.layers); });

Thanks

Icon by @Falke-Design