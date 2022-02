Leaflet layer instances cannot be added to different maps in one javascript runtime. leaflet-clonelayer clones layers to allow reuse.

Works with leaflet 1.0.3, for Leaflet 0.7.7 support use leaflet-clonelayer@1.0.2

Also clones a layer's options (including renderers)

(including renderers) Used in jieter/Leaflet.layerscontrol-minimap

Example

var cloneLayer = require ( 'leaflet-clonelayer' ); var layer = L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png' , { attribution : '© <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a>' }).addTo(map1); console .log(L.stamp(layer)); var cloned = cloneLayer(layer); console .log(L.stamp(cloned)); cloned.addTo(map2);

Changelog

Added support for L.TileLayer.WMS #5 by @mhasbie