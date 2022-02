安装

npm install lazy- load -img

优势

1 .原生js开发,不依赖任何框架或库 2 .支持将各种宽高不一致的图片,自动剪切成默认图片的宽高 比如说你的默认图片是一张正方形的图片,则各种宽度高度不一样的图片,自动剪切成正方形。 完美解决移动端开发中,用户上传图片宽高不一致而导致的图片变形的问题 3 .简洁的API,让你分分钟入门!!!

默认模式

var lazyLoadImg = new LazyLoadImg({ el : document .querySelector( '#list' ), mode : 'default' , time : 300 , done : true , position : { top : 0 , right : 0 , bottom : 0 , left : 0 }, before : function ( ) { }, success : function ( el ) { el.classList.add( 'success' ) }, error : function ( el ) { el.src = './images/error.png' } })

效果演示

自定义模式

var lazyLoadImg = new LazyLoadImg({ el : document .querySelector( '#list' ), mode : 'diy' , time : 300 , done : true , position : { top : 0 , right : 0 , bottom : 0 , left : 0 }, diy : { backgroundSize : 'cover' , backgroundRepeat : 'no-repeat' , backgroundPosition : 'center center' }, before : function ( ) { }, success : function ( el ) { el.classList.add( 'success' ) }, error : function ( el ) { el.src = './images/error.png' } })

效果演示