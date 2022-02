Lavaca

A curated collection of tools built for mobile

Getting Started

Pull down a lavaca-starter project or just the source. If you're going with the source route, Lavaca has three flavors available:

npm install lavaca-amd : AMD format

: AMD format npm install lavaca-commonjs : CommonJS format

: CommonJS format npm install lavaca : ES6 module format

Documentation

http://getlavaca.com/#/guide

http://getlavaca.com/#/apidoc

Examples

http://getlavaca.com/#/examples

Contributing

Release History

License

