Get the latest version of an npm package

Fetches the version directly from the registry instead of depending on the massive npm module like the latest module does.

Install

$ npm install latest- version

Usage

import latestVersion from 'latest-version' ; console .log( await latestVersion( 'ava' )); console .log( await latestVersion( '@sindresorhus/df' )); console .log( await latestVersion( 'npm' , { version : 'latest-5' }));

Related

latest-version-cli - CLI for this module

package-json - Get the package.json of a package from the npm registry