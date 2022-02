Laravel Mix - Merge Manifest

This extension supports multi mix configration without overwriting the mix-manifest.json file. It merges new manifests into the existing one.

Usage

First, install the extension.

npm install laravel-mix-merge-manifest 1 --save-dev npm install laravel-mix-merge-manifest 2 --save-dev

Then, require it within your webpack.mix.js file, like so:

let mix = require ( 'laravel-mix' ); require ( 'laravel-mix-merge-manifest' ); mix .js( 'resources/assets/js/app.js' , 'public/js' ) .less( 'resources/assets/less/app.less' , 'public/css' ) .mergeManifest();

Examples - Laravel Mix v6

Running Laravel Mix with different configurations

Laravel Mix only supports a global configuration. If you want to use diffent configurations - e.g. to provide a separate JS file for legacy browsers - you need to run mix multiple times with different configs.

npx mix && npx mix --mix-config=webpack.legacy.mix.js

Your default configuration in webpack.mix.js could look like this:

mix.js( 'resources/assets/scripts/main.js' , 'scripts' ) .mergeManifest()

And your legacy configuration in webpack.legacy.mix.js would use .mergeManifest() :

mix .babel({ ... }) .js( 'resources/assets/scripts/main.js' , 'scripts/main.legacy.js' ) .mergeManifest()

Extracting multiple vendors

npx mix --mix-config=webpack.backoffice.mix.js && npx mix --mix-config=webpack.customers.mix.js

webpack.backoffice.mix.js

mix .js( 'resources/js/backoffice/backoffice.js' , 'public/js/backoffice' ) .extract([ 'jquery' , 'bootstrap' , 'lodash' , 'popper.js' ]) .mergeManifest()

webpack.customers.mix.js

mix .js( 'resources/js/customers/customers.js' , 'public/js/customers' ) .extract([ 'vue' ]) .mergeManifest()

Source: How to Split Dependencies into Multiple Vendors using Laravel Mix