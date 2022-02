Laravel Mix Eslint

This extension provides instant Eslint support to your Mix (v2.1 and up) builds.

Usage

First, install the extension.

npm install laravel-mix-eslint --save-dev

Then, require it within your webpack.mix.js file, like so:

let mix = require ( 'laravel-mix' ) require ( 'laravel-mix-eslint' ) mix .js( 'resources/assets/js/app.js' , 'public/js' ) .eslint({ fix : true , extensions : [ 'js' ] }) .less( 'resources/assets/less/app.less' , 'public/css' )

You can pass an object with options for the eslint-webpack-plugin to the mix.eslint() function.