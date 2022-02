Simple extension to laravel elixir to build javascript bundle with webpack.

Install

npm install --save-dev laravel-elixir-webpack

Usage

Example Gulpfile:

var elixir = require ( 'laravel-elixir' ); require ( 'laravel-elixir-webpack' ); elixir( function ( mix ) { mix.webpack( 'app.js' ); });

You can also use multiple entry points.

var elixir = require ( 'laravel-elixir' ); require ( 'laravel-elixir-webpack' ); elixir( function ( mix ) { mix.webpack([ 'app.js' , 'backend.js' ]); });

Advanced example

elixir( function ( mix ) { mix.webpack( 'app.js' , { module : { loaders : [ { test : /\.css$/ , loader : 'style!css' }, ], }, }); });

Multiple entry points.

elixir( function ( mix ) { mix.webpack([ 'app.js' , 'backend.js' ], { module : { loaders : [ { test : /\.css$/ , loader : 'style!css' }, ], }, }); });

Setting an output file.