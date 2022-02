Usage

Step 1: Install

If you're using Laravel Elixir 5 or below:

npm install laravel-elixir-vueify @ 1 . 0 . 6

Otherwise, for Laravel Elixir 6 installs and up:

npm install laravel-elixir-vueify

Step 2: Require

Within your main Gulpfile , add:

var elixir = require ( 'laravel-elixir' ); require ( 'laravel-elixir-vueify' ); elixir( function ( mix ) { mix.browserify( 'main.js' ); });

Notice above, where we require laravel-elixir-vueify . That's all you need. Behind the scenes, all of the necessary dependencies have been installed, and Vueify has been inserted into Laravel Elixir's Browserify transformers list.

Step 3. Build Amazing Things

You're done. :)