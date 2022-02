Laravel Elixir 6 support for Vue 2.0

This package provides Webpack support for compiling Vue 2.0 .vue files in your Laravel Elixir 6 projects. Please note that, if using Laravel Elixir 5 or below, you don't want this package.

Usage is identical to laravel-elixir-vue:

Step 1: Install

npm install laravel-elixir-vue- 2 --save-dev

Step 2: Gulpfile.js

var elixir = require ( 'laravel-elixir' ) require ( 'laravel-elixir-vue-2' ) elixir( function ( mix ) { mix.webpack( 'app.js' ); })

Extending/Modifying the Default Config

From Elixir's docs:

If you'd like to leverage more of Webpack's functionality, Elixir will read any webpack.config.js file that is in your project root and factor its configuration into the build process.

For example, to make Vue use sass-loader for <style lang="scss"> :

module .exports = { vue : { loaders : { js : 'buble-loader' , scss : 'vue-style-loader!css-loader!sass-loader' } } }

Using Spread Operator