This is a simple imagemin wrapper around Laravel Elixir. Add it to your Elixir-enhanced Gulpfile, like so:

Install

npm install --save-dev laravel-elixir-imagemin

Usage

Example Gulpfile:

var elixir = require ( 'laravel-elixir' ); require ( 'laravel-elixir-imagemin' ); elixir( function ( mix ) { mix.imagemin(); });

This will scan your resources/assets/images directory for all image files.

Changing the default image directories

If you want to process a different image directory, you can update your Elixir config by either:

Defining elixir.config.images in your Gulpfile

You can define elixir.config.images in your gulpfile.js like so:

var elixir = require ( 'laravel-elixir' ); require ( 'laravel-elixir-imagemin' ); elixir.config.images = { folder : 'img' , outputFolder : 'img' }; elixir( function ( mix ) { mix.imagemin(); });

Setting config.images in an elixir.json file

You can create an elixir.json file in your project root to modify Elixir's default settings.

{ "images" : { "folder" : "img" , "outputFolder" : "img" } }

Upgrading from the old syntax

If you're upgrading from the old syntax, where you defined custom directories like so:

mix.imagemin( "./resources/assets/img" , "public/images/foo/bar/" );

All you have to do is:

Remove the first two parameters, then

Follow the instructions for "Changing the default image directories"

Note: You don't define the full path anymore. Instead of resources/assets/img you simply use img , because laravel-elixir-imagemin will look inside your assets and public directories (or whatever else you may have configured).

Custom imagemin options

You can override the default imagemin options by passing in an options object like so:

mix.imagemin({ optimizationLevel : 3 , progressive : true , interlaced : true });

Available imagemin options are listed here in the gulp-imagemin readme.