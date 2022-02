lamejs

Fast mp3 encoder written in JavaScript. On my machine it works 20x faster than realtime (it will encode 132 second long sample in 6.5 seconds) both on node and chrome. lamejs is a rewrite of jump3r-code which is a rewrite of libmp3lame.

Installation

To install via Bower or npm, simply do the following:

$ bower install lamejs --save

$ npm install lamejs

Quick Start

<script src= 'lame.all.js' > </ script > < script > var mp3Data = []; var mp3encoder = new lamejs.Mp3Encoder( 1 , 44100 , 128 ); var samples = new Int16Array ( 44100 ); var mp3Tmp = mp3encoder.encodeBuffer(samples); mp3Data.push(mp3Tmp); mp3Tmp = mp3encoder.flush(); mp3Data.push(mp3Tmp); console .debug(mp3Data); </ script >

To use lamejs in Node.js build, you can install it from npm :

npm install lamejs

Then use it:

var lamejs = require ( "lamejs" );

Real Example

Either see example.html for full example of wav file encoding in browser or use this:

<script src= 'lame.all.js' > </ script > < script > channels = 1 ; sampleRate = 44100 ; kbps = 128 ; mp3encoder = new lamejs.Mp3Encoder(channels, sampleRate, kbps); var mp3Data = []; samples = new Int16Array ( 44100 ); sampleBlockSize = 1152 ; var mp3Data = []; for ( var i = 0 ; i < samples.length; i += sampleBlockSize) { sampleChunk = samples.subarray(i, i + sampleBlockSize); var mp3buf = mp3encoder.encodeBuffer(sampleChunk); if (mp3buf.length > 0 ) { mp3Data.push(mp3buf); } } var mp3buf = mp3encoder.flush(); if (mp3buf.length > 0 ) { mp3Data.push( new Int8Array (mp3buf)); } var blob = new Blob(mp3Data, { type : 'audio/mp3' }); var url = window .URL.createObjectURL(blob); console .log( 'MP3 URl: ' , url); </ script >

Stereo

If you want to encode stereo mp3 use separate sample buffers for left and right channel