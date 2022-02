= Kubik Antonin Stefanutti https://github.com/astefanutti[@astefanutti] // Meta :description: CLI console for Kubernetes clusters // Settings :idprefix: :idseparator: - :experimental: // Aliases ifdef::env-github[] :note-caption: ℹ️ :icon-edit: ✏️ endif::[] ifndef::env-github[] :icons: font :icon-edit: icon:pencil[fw] endif::[] // URIs :uri-terminal-forever: http://www.commitstrip.com/en/2016/12/22/terminal-forever/

== Run

=== NPM

Install Kubik globally and run it:

$ npm install -g kubik $ kubik

Or locally:

$ npm install kubik $ $(npm bin)/kubik

=== Docker

You can run Kubik using Docker, e.g.:

$ docker run -it --rm astefanutti/kubik

You may want to mount your home directory so that Kubik can rely on the ~./kube/config file, e.g.:

$ docker run -it --rm -v ~:/root astefanutti/kubik

== Usage

== Commands

[cols="1v,2v"] |=== |Keybinding |Description

|kbd:[n] |Change current namespace

|kbd:[<-], kbd:[->] |Navigate screen

|kbd:[q], kbd:[CTRL+c] |Exit

|===

== CLI

